路邊公告「停車格是假的」引熱議 真相曝光網讚：店主好佛

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出地上畫有紅線的照片，還有兩個紙板做的告示牌寫著「停車格是假的」、「紅線才是真的」，引起網友紛紛討論那塊地究竟能不能停車。

原Po發貼文表示「不要有位置就停」，仔細看圖中還有用紅字寫的「停在這裡會被開單」，看似是在提醒駕駛不要把車停在這片空地上，原Po也補充「紅線內常停滿機車，警察開單開得很勤」。

Po文曝光後，有人質疑「告示是假的，屋主要停才是真的」、「紅線劃太外面了讓人試圖犯罪」，不過隨後有網友澄清這是位在台中南區的一間火鍋店前「這間店是我朋友租店面開的，外面有畫紅線不能停車（停在紅線內也會被開單），紅線內的空位都會被當成停車格（所以才會說停車格是假的），所以我朋友特地寫了那兩塊牌子提醒大家」。

其他網友紛紛替屋主說話「好意提醒也被說一頓閒話」、「哪有什麼停車格」、「當下看到屋主的告示牌，真的是會心一笑，覺得這個提醒很窩心」、「這個在中興大學正門大馬路旁的小巷，業主是好心提醒，怕有人去吃個飯就收到紅單，請不要再疑神疑鬼了」、「店主很佛心」。