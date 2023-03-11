她貼2肉1菜25元菜色被酸唬爛 店家曝光「係真的」

物價齊飆漲，現在想要吃到100元以內的便當不如以前容易，有網友近期在網上分享「2肉1菜」菜色，透露只要25元，未料卻引來大批網友質疑是唬爛，不過，該店家後續被挖出，業者受訪時證實，因為不用店租，賣比較便宜，原PO當天是在收攤前，因此價格會更便宜。

原PO近期在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她表示，自己第一次吃到這麼便宜的自助餐，菜色有高麗菜、滷肉、滷排骨、白飯，結帳時老闆娘說只要25元，原以為聽錯了，拿出100元，卻找了75元，令她大為震驚。

貼文一出後，不少網友表示，「老闆很佛心」、「官田有一間真的超便宜，尤其在供餐尾聲的時候，有一次夾一尾肉魚，三樣菜，白飯淋瓜仔肉，結帳40元」、「老闆娘比慈善機構還慈善」、「25會賠錢吧，這自助餐肯定會被吃爆」、「想知道在哪裡，用新台幣支持她」

不過，有網友也質疑，「想也知道不可能」、「200找25較合理」、「少算肉的錢吧」、「排骨生肉生意批發價格一片就要約18-25元大小不等，妳25元不是老闆找錯錢就是老闆看到你帥或妳漂亮」、「她還在宿醉」、「不用為了點讚或留言在那邊騙耶，有點智商的都不會信」。

事實上，原PO說的這家自助餐位在台南市官田區工業路上，根據「東森新聞」報導，周邊民眾都大讚這家店「便宜又好吃」，老闆娘透露，店裡不用房租，價格較為實惠，也因為原PO是在12點半後快收攤時買的，因此較為便宜。