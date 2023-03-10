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台灣國球該換了？網友狂讚「1球類」強得跟鬼一樣 歷屆戰績橫掃冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
世界棒球經典賽開打，中華隊首場賽事以5：12慘輸巴拿馬。本報資料照
世界棒球經典賽開打，中華隊首場賽事以5：12慘輸巴拿馬。本報資料照

棒球一直以來被視為台灣人的國球，但2023世界棒球經典賽中華隊首場賽事，以5：12慘輸巴拿馬，令球迷們好失望，直呼「台灣棒球根本沒有那麼強」，目前中華隊在經典賽中已「跨屆7連敗」。就有網友好奇發問，「台灣現在國球該換成什麼？？」，有人立刻點名一項球類運動，「強的跟鬼一樣」。

該名網友在PTT以「台灣現在國球該換成什麼？？」為題發問，提到明明台灣人視棒球為國球，但不僅發生職棒簽賭、打假球事件，如今經典賽又被屌打，常常在喊好想贏韓國，「這次徹底讓大眾死心了嗎，有沒有國球要換成哪種球的卦？」。

文章曝光，網友立刻點名「巧固球」，「巧固球，強得跟鬼一樣」、「巧固球啊!真，世界第一」、「巧固球是真的強」、「巧固球倒是真的，可惜是冷門項目」。據悉，巧固球是一種沒有身體碰撞的運動，基本玩法是球員於3公尺半圓的禁區外射球，球反彈出禁區及落於場區內並且中途沒被對手球員接到球便可得分，比賽中途不能去搶對手的球，亦不能阻礙對方傳球、射球。

回顧過往歷屆賽事，台灣巧固球隊自1980年開始，就多次在世錦賽、亞錦賽橫掃冠軍，且從2009年至今，國際巧固球總會（FITB）會長連續3屆都是台灣人。

巧固球 經典賽 棒球

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