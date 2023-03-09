交通亂卻不插隊？日本妹疑惑台人這特性超衝突 網揭內幕：怕丟臉

台灣的「交通亂象」讓許多外國人不解，近日一位網友便分享，自己和日本妹子聊天時，對方對「台灣人不插隊路權觀念卻很差」這件事感到困惑，並表示「很難想像台灣能同時有這些特性」，網友們也紛紛議論交通亂象的真實原因。

一位網友在PTT上發文，表示自己前幾天和來台留學的日本妹子聊天，發現她對「台灣的道德觀很困惑」。在日本人眼中，台灣人平常不會插隊、個性溫柔又有人情味，但一上路交通卻異常混亂，違停、闖紅燈和不禮讓行人等行為頻頻登上外媒，也讓台灣因此獲得「行人地獄」的稱號。日本妹表示「很難想像，同個國家同時有這些特性」，也讓原PO感到尷尬，「不知道該如何解釋這現象」。

貼文一出，引起網友討論，大部分網友提到，其實是因為台灣人太愛面子，若是插隊，容易被放上網路「公審」，甚至當場被毆打；而開車、騎車時，臉大多都被遮住，這時本性就容易顯現出來，「因為隔熱紙顏色很深，臉沒被看到，就敢做壞事」、「插隊會被打，四輪大爺撞人的份，懂嗎」、「因為插隊被認出來很丟臉，騎車開車沒人認得」、「插隊會被打，違停闖紅燈死的是別人」、「看得到臉的時候都很守秩序，台灣人是很怕丟臉的」。

看到日本妹對台灣人的感想，有苦主針對「不插隊」的部分提出抱怨，「插隊的還是有一些，假裝沒事不看排隊動線的一大票」、「不插隊是哪個平行時空」、「不插隊？常常有人插隊啊，解壓縮超展開之類的」、「老一輩有些大嬸大伯還是愛插隊」、「遇到假日本人嗎？台灣人插隊插的可兇惹」、「你去菜市場附近試看看，大媽瘋狂插隊」；也有人開玩笑的表示，台灣人可能都有「路怒症」，只要碰到方向盤就會性情大變，「台灣人坐上駕駛座就會變成沒水準的人」、「開車的時候才是本性流露，恃物欺人」、「手握方向盤就變身半獸人」、「跟烏龍派出所（動漫）的本田一樣，上車人格就變了」、「捷運上乖得像牧羊犬，開車就像吉娃娃」。

不過許多網友回歸根本，提出問題所在可能是因為駕照太好考、道路規劃不良、相關法規不夠完善等問題，釀造台灣的交通亂象，「因為駕照好考，馬路當停車場政府不管」、「道路不良規劃導致的結果」、「整天說要和國外一樣進步，結果道路規範超級落後」、「遵守交通規則會被撞死啊」、「人情味就是沒在守法的意思」、「因為考駕照時也很有人情味啊，隨便考都過」、「台灣交通爛是用路人、法規、考照、開罰單都爛」、「台灣是駕照太好考了，根本沒幾個人真的知道交通用路規則的，這些亂開亂騎的根本不知道自己不對，反而會覺得自己很會開車」。