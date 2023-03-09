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經典賽首戰吞敗 他恨鐵不成鋼：為什麼台灣人以為棒球很強？

聯合新聞網／ 綜合報導
世界棒球經典賽昨天在台中洲際棒球場舉行開幕戰，最後慘遭以5比12分輸給巴拿馬。記者黃仲裕／攝影
世界棒球經典賽昨天在台中洲際棒球場舉行開幕戰，最後慘遭以5比12分輸給巴拿馬。記者黃仲裕／攝影

世界棒球經典賽開打，台灣等了10年再當地主，中華隊首場賽事以5：12輸給巴拿馬，巴拿馬拿下隊史經典賽第一勝，台中棒球場兩萬球迷心都碎了。ptt網友提出大哉問：「為什麼台灣人以為自己棒球很強？」，引起熱烈討論。

原po直言，「明明就真的很爛，有什麼不能講？」台灣棒球真正排名大概十名外吧，WBSC排名有前三，都是用二三流賽事跟少棒賺積分。少棒最可憐，從小就軍事化訓練在操，長大後手臂被操爛，學業也不行，出社會出路也不好。

原po怒轟，每次比賽劇本都一樣，神奇調度說是「奇兵策略」，安打串連不起來，打完再說「有拿一兩分雖敗猶榮」。過往能打出成績的比賽，不是對手徵召有問題，不然就是打人家二軍。「傾全國之力，去打人家二軍，贏了全國慶祝，笑死！怎麼還有人以為台灣棒球很強？」

網友不勝唏噓，「被2019年12強影響吧！尤其贏韓國那場，不過那場應該就是中華職棒的天花板了（贏韓職全明星)」、「就紅葉少棒吧」、「U18以下的確很強啊」、「曾經很強啊！然後問『雨刷』」、「『雨刷』當選嘉義議員，讚讚讚」。

也有網友坦言，「因為其他項目更弱」、「以前還能撐七局，現在差點只打七局」、「整個體制被自以為很懂的把持，人才不是出走就是凋零」、「說很強，都不敢面對用準職業打人家業餘」、「因為有人一直洗中職很強，其實只是井蛙不知道國外更強」。

經典賽 棒球 中職

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