士林夜市小吃「玉米瀑布」收他100元 網揭高價背後真相

近年物價不斷上漲，讓民眾非常有感，現連夜市小吃價格都漲很兇！日前有網友發表示，發現夜市小吃的驚人價格，直呼快要吃不消！引發網友共鳴。

有一名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文抱怨，說他「第一次發文，就獻給美食玉米了」。原PO抱怨日前在士林夜市的路口買了一盒「玉米瀑布」要價100元，讓他一時無法置信地連喊了三次「100元」！

原PO透露，因為當時攤子上沒寫價格，而且他點的那份也已做好了，只好忍痛買單，讓他感到傻眼的是，在夜市這樣小小一盒玉米竟然要價100元，物價會不會漲得太離譜？

這篇文章迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「這樣100果然夠狠」、「台中也有看過，大概60多」、「夜市的物價不輸百貨公司了」、「至少嘛，弄個好看一點的盤子」、「這便當最討人厭的配菜吧」、「一百塊去買兩罐玉米罐頭來吃應該比較爽」、「都可以買條烤玉米」、「買過一次，不好吃，而且好像還不是綠巨人玉米，不甜，打槍」、「『玉米』是那個食物沒錯，『瀑布』應該是指你看到價格後的眼淚」。

不過也有不少網友表示「還好吧，我去買玉米杯杯份量比這個少也是要70元啊，更何況在北部」、「因烏俄戰爭，玉米已經大漲50%了」、「這個玉米應該是有加起司吧？」、「好像叫『起司玉米瀑布』」、「但北部物價真的貴」、「租金決定售價」、「光士林攤位租金可能就要萬，中南部幾千塊而已」、「士林夜市是有錢人去逛的啊」、「只花100就在士林夜市可以上一堂課，其實不貴啦」。

也有不少網友好心提醒「不論在哪買東西、先開口問價格總是比較好的」、「沒寫價格的一律先問價格，除非財富自由」、「沒標價的就不要買」、「沒標價，千萬不要買」、「沒標價的攤位一律飄過，9成9都會是令人驚訝的價格」、「沒標價的店建議是一律pass，因為通常不是踩雷就是會價格不美麗」。