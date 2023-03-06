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年輕人買不起房愛過「精緻窮」生活 網轟：還不是「這群人」害的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友PO文表示，年輕人喜歡過著「精緻窮」的生活，並列出4大特點，貼文曝光後，掀起網友熱議。圖為示意圖。記者曾原信／攝影
一名男網友PO文表示，年輕人喜歡過著「精緻窮」的生活，並列出4大特點，貼文曝光後，掀起網友熱議。圖為示意圖。記者曾原信／攝影

近期社會出現一種名為「精緻窮」的現象，指的是收入不高，卻喜歡追求精緻、質感的生活。對此，就有一名男網友PO文表示，有媒體報導，年輕人喜歡過著「精緻窮」的生活，並列出4大特點，貼文曝光後，掀起網友熱議，不滿直呼「還不是老人害的」。

該名男網友在《Dcard發文分享媒體報導，指出時下年輕人喜歡過「精緻窮」的生活，明明收入不高，卻喜歡買名牌，天天吃好料拍照，對外營造出高質感生活，而「精緻窮」4大特點包含：重度品牌迷思、叫外賣或搭計程車、以各種理由花錢、無良好儲蓄習慣。

文章一出，立刻引發熱烈討論，網友紛紛回應「因為怎麼存也買不起房，那還不如吃飯吃好一點」、「那是因為看到房價已經高到絕望，還不如花點小錢提升生活品質」、「跟房價比確實是小錢，還不是老人害的」、「並不是喜歡才這樣吧，是沒辦法才這樣啊，不然我當然要精緻富啊，誰要窮啊」。

此外，還有網友表示「我也有精緻窮的朋友，然後他現在在跟我哭存款不夠，真不知道該回他什麼」、「存錢不一定是買房，有時是需要一筆錢以備不時之需，但滿多人連那筆錢都拿不出來」、「我的確精緻窮，我薪水35K，每個月花光光，但我也不怕，我父母有錢，哪怕我年過50沒半毛存款，父母留下來的錢，我這輩子也花不完」。

買房 房價 薪水 Dcard

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