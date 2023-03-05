搭高鐵被佔位！阿姨「1句話」他當場愣住 網一看全炸鍋：真的活該

不少人在返鄉、出遊時，都會選擇搭乘既快速又方便的高鐵。然而，就有一名男網友PO文表示，連假搭高鐵返鄉時，買了對號座車票，卻發現被一位阿姨佔位，他告知對方「這是我的位子」，沒想到阿姨不僅沒起身，還說「要不要我讓給你坐？」讓原PO當場愣住，引來大批網友熱烈討論。

該名男網友在《Dcard》發文表示，228連假返鄉時，早早就訂好高鐵對號座車票，走進對號車廂發現很多人站著，「好不容易找到自己的位子，位子上坐了一位阿姨，我向她表示這是我的位子」，對方回答「這是你的位子嗎？」原PO還以為自己走錯車廂，「但沒走錯啊，我又再次向她表示確實是我的位子，她卻回我『你是要坐到哪裡？』」

原PO當場愣住，便向對方表示要坐到高雄，沒想到阿姨竟說「要不要我讓給你坐？」但她仍是繼續坐在位子上沒起身讓位，原PO看阿姨年紀挺大的，出於禮貌表示自己可以站著，「但我自己想了想總感覺不對勁，為什麼我買對號座自己卻還要用站的？」

站了好一會兒，「旁邊大哥表示讓阿姨坐他的位子，他下一站台中站就下車，自己站一下就到了，我終於可以坐下休息了」。事後原PO提到，他知道有權利可以要求阿姨讓位，但當時所有人都在看他，讓他有種莫名的壓迫感，「明明自己是對的，卻被當成壞人」。

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「我也遇過這種人，當下我真的爆炸」、「聽到『要不要我讓給你坐』就要立刻爆炸了吧？下次把你的禮貌和善良留給對的人吧」、「要不要我讓你坐，聽到這句我會直接轟起來」；還有網友表示，「連自己的權益都不願意爭取，你被欺負真的是活該」、「整篇看完好生氣，讓人生氣的點是原PO到底在讓什麼？」、「不要當濫好人，就是有濫好人才會讓這些人為所欲為」。