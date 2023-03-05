快訊

經典賽／演練「全壘打戰術」？中華隊砲聲隆隆前4局已敲3轟

彎道自撞…22歲台中騎士送醫後不治 機車已成廢鐵

曝今年政策焦點？習近平參與江蘇人大 或釋放重視「製造業」訊號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭高鐵被佔位！阿姨「1句話」他當場愣住 網一看全炸鍋：真的活該

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友PO文表示，買了高鐵對號座車票，卻發現被一位阿姨佔位，沒想到對方還說「要不要我讓給你坐？」引發網友熱議。 圖／聯合報系資料照片
一名男網友PO文表示，買了高鐵對號座車票，卻發現被一位阿姨佔位，沒想到對方還說「要不要我讓給你坐？」引發網友熱議。 圖／聯合報系資料照片

不少人在返鄉、出遊時，都會選擇搭乘既快速又方便的高鐵。然而，就有一名男網友PO文表示，連假搭高鐵返鄉時，買了對號座車票，卻發現被一位阿姨佔位，他告知對方「這是我的位子」，沒想到阿姨不僅沒起身，還說「要不要我讓給你坐？」讓原PO當場愣住，引來大批網友熱烈討論。

該名男網友在《Dcard發文表示，228連假返鄉時，早早就訂好高鐵對號座車票，走進對號車廂發現很多人站著，「好不容易找到自己的位子，位子上坐了一位阿姨，我向她表示這是我的位子」，對方回答「這是你的位子嗎？」原PO還以為自己走錯車廂，「但沒走錯啊，我又再次向她表示確實是我的位子，她卻回我『你是要坐到哪裡？』」

原PO當場愣住，便向對方表示要坐到高雄，沒想到阿姨竟說「要不要我讓給你坐？」但她仍是繼續坐在位子上沒起身讓位，原PO看阿姨年紀挺大的，出於禮貌表示自己可以站著，「但我自己想了想總感覺不對勁，為什麼我買對號座自己卻還要用站的？」

站了好一會兒，「旁邊大哥表示讓阿姨坐他的位子，他下一站台中站就下車，自己站一下就到了，我終於可以坐下休息了」。事後原PO提到，他知道有權利可以要求阿姨讓位，但當時所有人都在看他，讓他有種莫名的壓迫感，「明明自己是對的，卻被當成壞人」。

貼文一出，掀起網友熱議，紛紛留言「我也遇過這種人，當下我真的爆炸」、「聽到『要不要我讓給你坐』就要立刻爆炸了吧？下次把你的禮貌和善良留給對的人吧」、「要不要我讓你坐，聽到這句我會直接轟起來」；還有網友表示，「連自己的權益都不願意爭取，你被欺負真的是活該」、「整篇看完好生氣，讓人生氣的點是原PO到底在讓什麼？」、「不要當濫好人，就是有濫好人才會讓這些人為所欲為」。

高鐵 車廂 讓座 Dcard

延伸閱讀

妻拒求歡「丟6000元叫尪外面解決」 結局反轉網驚呼：去哪找

當行人地獄碰上黑騎士 這一幕讓網友感動炸鍋

暗酸沒人情味…台南小吃「8人只點1碗粥」 客不滿被說佔位怒刷一星

搭捷運見台灣人2行為他嘆「像大陸人」網炸鍋 真相曝光秒打臉

相關新聞

搭高鐵被佔位！阿姨「1句話」他當場愣住 網一看全炸鍋：真的活該

不少人在返鄉、出遊時，都會選擇搭乘既快速又方便的高鐵。然而，就有一名男網友PO文表示，連假搭高鐵返鄉時，買了對號座車票，卻發現被一位阿姨佔位...

頭髮插進手指非小事！就診發現化膿「需強行拔出」 他嚇傻了

雖然平時看頭髮沒什麼殺傷力，甚至還可以自由變換造型，但還是有可能變成受傷的元凶。昨（4）日一名男網友在網路上發文，提到某天頭髮卡進手指裡，但因為太忙了，所以拖了幾天才去看醫生，結果卻被告知「需強行拔出」，而貼文曝光後也掀起討論。

麥當勞未來變「1經營模式」？ 全場老饕認了：我家這裡已拆光

台灣的房價漲不停，除了許多年輕人買不起房，就連部分業者也開始負擔不了房租。然而，一名網友在網路上發文，詢問大家「麥當勞未來會不會改成街邊店？」貼文曝光後也掀起討論，有網友直呼「我家這邊已經把內用空間全拆了」。

飲料店真的超賺？內行人破迷思 曝「2大原因」頂讓業者一堆

台灣手搖飲料店不計其數，近日有網友發現在PTT創業板有許多飲料店頂讓，甚至「頂讓費低、連設備都送」，讓原PO不解原因到底是什麼，有內行網友指出「加盟金」、「店租」是讓加盟主撐不下去的主因。

他未曾搭高鐵商務艙 網分享「真實落差」：尊絕不凡vs浪費錢

曾經有搭過高鐵商務艙嗎？日前有網友基於高鐵商務艙價格驚人，無法忍痛買票，因此好奇詢問「搭起來什麼感覺？」，許多網友分享，包括座位寬敞、飲料點心可以免費續等，建議可以用「信用卡升等」較划算，不過也有人表示普通、無感。

電梯寫可載7人！他不解「裡面6人卻超重」 內行人揭開真相

為了確保安全，幾乎每台電梯都會有「載重與人數上限」，假設超出負荷量，電梯就無法把門關上。然而，一名網友在網路上發文，透露電梯明明寫可以載7個人，而且當時裡面只有4個人，但他和朋友走進去後卻超重了，貼文曝光後也掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦