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電梯寫可載7人！他不解「裡面6人卻超重」 內行人揭開真相

聯合新聞網／ 綜合報導
幾乎每台電梯都會有「載重與人數上限」。 示意圖／ingimage
幾乎每台電梯都會有「載重與人數上限」。 示意圖／ingimage

為了確保安全，幾乎每台電梯都會有「載重與人數上限」，假設超出負荷量，電梯就無法把門關上。然而，一名網友在網路上發文，透露電梯明明寫可以載7個人，而且當時裡面只有4個人，但他和朋友走進去後卻超重了，貼文曝光後也掀起討論。

昨（4）日一名網友在PTT上以「電梯明明可以載7個人，但6個就超重了」為題發文，原PO表示最近和朋友去圖書館搭電梯的時候，明明電梯寫可以載7個人，而且當時電梯裡面也只有4個人，但他和很瘦小的朋友進去之後卻超重了。對此，原PO詢問大家，「有沒有現在電梯偵測重量做得很爛的八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友歪樓表示，「無形的朋友…」、「電梯上面還有一個人」、「之前去殯儀館，電梯裡面6成滿就在叫了」、「電梯上面，柯南有演」、「包包和行李」、「坐在肩膀上的沒有算到」、「看到就想到柯南」、「有一次我看到一個人坐電梯就超重，因為他推著重物坐客梯」。

事實上，過去就有網友在網路上發問類似問題，表示大樓電梯換新後，明明是同樣品牌，結果規格卻從15人、820公斤，變成15人、750公斤，「所有電梯零件都換掉，好像只剩下電梯門框、載重塊、載重軌道沒換，其他都換新，一樣15人，為什麼體重變輕了，請問這是什麼原因？是現代人變瘦了嗎？」

對此，有內行人在留言處指出，「電梯標示的人數跟載重之間是沒有關係的，人數指的是機箱面積能夠站幾個人，重量指的是馬達的最大載重。意思就是你家電梯的機箱尺寸一樣，所以同樣能站15個人，但是馬達的最大載重變低，只能在750公斤內運作」。

電梯 PTT

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