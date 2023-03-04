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極度乾燥已退位？他見路上外送員都穿一品牌外套：快變制服了

聯合新聞網／ 綜合報導
此為外送員示意圖。圖／聯合報系資料照
此為外送員示意圖。圖／聯合報系資料照

以往在路上都會看見許多人穿著Superdry（極度乾燥）的外套，不過一名網友分享最近在路上看到外送員都穿另一個品牌的外套，簡直快變成制服了，讓他不禁好奇為什麼大家都愛穿這牌子？

網友在臉書《Uber Eats台北（交流、討論區）》發文表示除了極度乾燥之外，為何外送員改穿One Boy外套，「已經快變成外送制服了！」

貼文一出，立刻掀起網友熱議「今年One Boy廣告打很兇」、「便宜又大碗僅此而已」、「都找了韓星大咖來了，能不紅嗎」、「就是很會行銷，台灣人很吃行銷這塊」」、「One Boy便宜，有一定機能性，版型又是大多數人可以接受的，尤其是台灣多變的天氣很適合」、「之前被質疑是淘寶貨，還一堆人買得很爽」。

也有外送員推薦其他品牌，「我穿lativ」、「是嗎？我穿北臉」、「我穿NET」、「我也都穿北臉啊」、「我還看過巴黎世家」、「我都穿菜市場賣的，好穿便宜」、「迪卡儂才是正確選擇！」、「迪卡儂的兩件式外套，大雨也還撐得住，不過款式好像一直換，要實際去看看」。

外送員 制服 淘寶

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