他問「空軍飛官月薪25萬」為何沒人去？網揭超高門檻：真的天選之人

高薪、福利好的工作真的人人嚮往嗎？有網友就在網路發文，表示空軍飛官月薪高達25萬，還包吃包住，飛20年還有退休俸，但空軍飛官卻會缺人。文章一出，網友則紛紛指出空軍飛官門檻高，「刷掉比例這麼高，再多人給它也不夠」。

一名網友在PTT發文，表示空軍飛官一個月薪水高達25萬，而且一天可能飛不到一次，平日還包吃又包住，飛個20年還有退休俸。原PO因此納悶「這麼好的待遇，為何空軍飛官還會缺人？」

文章一出，許多網友便表示成為飛官不容易，「你以為阿貓阿狗都能進喔，光近視就刷掉一大把人，再來身材體格、腦袋正常、受的了學長學弟制的，更刷刷刷」、「這真的天選之人，腦子好，體能也要好」、「軍隊裡面最貴最好的就是飛官，大家都想當，缺人單純就是門檻太高，刷光光了」、「比考公務人員還難」、「真的能上飛機的比你想像的少，飛官訓硬到爆炸」、「刷掉比例這麼高，再多人給它也不夠」。

也有網友點出風險高的問題，「主要是危險」、「飛機妥善率只要遇到一次就回家見祖先了」、「要飛戰鬥機才有可能到25萬，沒那麼簡單，而且台灣戰鬥機飛官失事罹難的機率算高的」、「飛官幾乎都有認識的學長學弟同學掉下來的」。