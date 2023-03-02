台灣人「1共通特點」外國人超不解 網搖頭曝關鍵：心裡過不去

台灣人的友善、熱情，經常受到國際讚揚，吸引不少外國人選擇來台旅遊和定居。然而，近日就有一名網友PO文表示，很多外國人都說台灣人有一個特點，就是喜歡往人多的地方擠，反觀歐美人偏好去人少清靜的地方，讓他不禁疑惑問道「為什麼台灣人那麼喜歡湊熱鬧？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT八卦版發文表示，聽到很多外國人都說台灣人有一個特點，就是哪裡人多就往哪裡擠，但他們歐美人卻都喜歡去人少清靜的地方放鬆，因此好奇詢問「為什麼台灣人那麼喜歡湊熱鬧啊？」

貼文一出，立刻引發熱烈討論，網友紛紛回應「事實啊，台灣人愛排隊出名的」、「都是往風景區擠啊」、「打卡炫耀，別人去過沒去，心裡過不去」、「去歐美玩景點人真的比台灣少非常多，台灣景點我真的不行」、「台灣假日根本沒有人少的景點，所以我家假日都不出門的，但一般上班族根本沒得選，想出去玩只能假日去」。

不過，也有網友緩頰，「不是喜歡，是台灣就那麼小」、「那是因為歐美人口沒台灣密集」、「台灣小啊不然勒，出去玩去沒有網路沒有商店的地方要幹嘛？」、「人家就是大，你台灣景點就是小啊」。