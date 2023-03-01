少子化凶器？網友見「絕子絕孫溜滑梯」嚇壞 專業人士曝真相

對於有小孩的家庭來說，公園遊具的安全性尤其重要，但有網友卻發現一個恐怖的溜滑梯，並拍下上傳至臉書社團。照片貼出後，嚇壞許多網友，但也有專業人士跳出來解釋，表示此種「設計」有原因。

一名網友在臉書社團貼出一張照片，照片中拍下從水泥溜滑梯上方俯瞰的畫面，滑梯下方則有一根長長的鐵桿，原PO同時為這張照片做註解，幽默寫下「一場關於少子化的社會性實驗」。

照片貼出後，引來許多網友留言吐嘈，「這跟北捷刷卡門並稱三大『對男人』凶器」、「阿魯巴溜滑梯」、「絕子絕孫溜滑梯」、「消滅人類從小開始」、「完全是台灣人行道的縮影」、「看到就蛋疼」、「蛋蛋的哀傷」。有網友則憂心表示「我怎麼覺得好可怕，根本兇器」、「頭皮發麻！」、「太危險了…」。

但也有專業網友留言指出，因為舊式的溜滑梯不符合法規，所以都不可使用，要擋起來處理，施作上則跟學校預算和施工人員的施工方式有關，「有些是直接做個鐵門擋住，有些是在溜滑梯上做『盆栽景觀』」。而對於照片裡在滑梯下方裝鐵桿的危險施作方式，該名網友則表示不解，「我沒遇過這麼做的」。