她229生日「四年過一次」慘訴苦曝內心感受 網教一招解套

因為閏年的緣故， 2月29日成為四年才有一次的「特殊節日」，也讓這天出生的人想過生日變成很困難的一件事。一名當天出生的網友便在網上PO出自己的感受，不但覺得空虛，還曾因此被嗆「沒生日」而心碎，引來近3萬網友祝她生日快樂，也有人回應表示「過農曆生日就可以了。」

該網友在《爆怨公社》和《PTT》上貼出自己的身分證照片，證明自己真的是2月29生日，並表示「今年生日又被世界略過了」，還說「小時候覺得過得很空虛，小學還被同學說你又沒生日（心碎的聲音），雖然有農曆可過但還是過不習慣」、「長大覺得這天蠻特別的，只是真的四年好久，反正就當2月每天過生日。」

許多網友紛紛暖心送上生日祝福，「如果生日忙到忘記又要等四年」、「值得驕傲的生日」、「只要是2月出生，整個2月都是生日」、「就當四捨五入，228隔天就是229」。也有人好奇詢問如果硬要過國曆生日，2/28和3/1哪天好？原文網友則回答「228會比301好，因為我們算2月壽星，過3月自己會感覺怪怪的，長輩應該就喜歡過農曆。」