親戚列「8條件」指定2.2萬租大安區三房 她秒拒遭嗆：天龍人瞧不起鄉下人

房價越高地區民眾租屋需求越大，以台北市為例，一般住宅租金坪價為六都最高。一位女網友抱怨，住在彰化的親戚想搬到台北，要求她幫忙找房子，指定要大安區3房2廳格局，預算限定2.2萬元以內，還有其他多項條件，遭拒後還嗆聲「天龍人瞧不起鄉下人」，讓人傻眼。

一位女網友在《爆怨公社》發文寫道，家族中某位很久沒有來往的親戚想從彰化移居台北，在家族群組中點名她幫忙找房子，不管要求是否被接受，就徑自開始開出各項租屋條件，包括指定大安區3房2廳格局、要有對外窗及陽台、每個房間要有冷暖變頻空調、附床墊家具及免治馬桶、離捷運站走路10分鐘內，而且租金限定22000元以內。

原PO表示，該名親戚欠了阿嬤10萬元未還，阿嬤個性軟也不催討，兩家人幾乎沒有來往，現在需要人幫忙找房子才主動聯絡，還在家族群組中狂點名她。根據對方開出的租屋條件，原PO回覆這種價格不可能租得到大安區的房子，竟被指責一定是沒用心找，「大學生連找房子都不會以後出社會怎麼辦？」原PO也不客氣直接回「你這麼懂你自己找啊，問我幹嘛？」結果親戚惱怒嗆「你怎麼這麽沒禮貌，你們天龍人讀個大學就看不起鄉下來的親戚了？」

該名親戚的態度也讓原PO不滿，回嗆「讀大學就是為了不變成你這種找人幫忙請都不會說的人」，順便再提醒親戚前帳未清，「下次跟我說話前先把欠我阿嬤的十萬還出來，我再考慮看看，躲債人自己送上來，還想要禮貌喔笑死」。

之後，原PO與家人晚餐時提及此事，被媽媽數落不該在家族群組裡這樣說話，太不給人面子了，但阿嬤卻力挺她，認為該名親戚欠錢卻裝沒事，有事時又厚著臉皮指使人家家裡的晚輩，這種人不需要給他面子，「上大學就是為了變聰明反應快，不給人家欺負」。

貼文曝光，網友一面倒喊「爽啊」、「這種人的面子都是自己先丟到垃圾桶的」、「阿嬤很明理，然後妳幹得好哈哈哈」、「沒有禮貌的人也不需要給她禮貌」、「這種的我都是直接封鎖，還情勒咧」、「有2萬2三房早就自己租了，還會讓他租」、「22000租大安區，要3房2廳，真的只有大安森林公園了！」