北捷出口見「神秘雨傘燈號」！內行人曝用途 網讚：想放房間

台北捷運是許多通勤族的交通工具，有網友在捷運101/世貿站1號出口的手扶梯前發現一個雨傘標誌的指示燈，可以讓遊客得知站外的天氣是否有下雨，貼文曝光後讓不少人大讚「第一次知道這麼貼心的提醒！」

一名網友在臉書社團《路上觀察學院》發文，寫下「捷運台北101/世貿站1號出口有下雨指示燈」，從照片中可以看到有一個雨傘符號的黑色燈牌，原Po表示「亮燈表示外面現在有下雨，未亮燈表示沒下雨」。

文章一出立刻有網友紛紛留言「很貼心欸，可以避免上面的手扶梯口塞車！」、「哇這個很讚欸」、「搭捷運真的會好奇外面天氣怎樣」、「這不是很久以前就有了，還有好幾處！目的是為了避免擠在地面出口屋簷下才拿雨傘，讓大家在在地下先準備好拿手上。因為擠在出口不走，但又一直有人上來，恐發生推擠跌落樓梯」、「有看過但原本不知道是幹麻用的」、「很多賣場停車場也都有LED告示戶外是否有下雨，並提醒用路人小心行駛，尤其有些百貨公司好像也會有音樂廣播，讓服務人員得知晴雨狀況以提醒顧客」。

也有人表示「輔大站是在手扶梯旁放告示牌，私心建議提示雨的大小，不管怎樣都超貼心」、「西門站6號出口也有」、「建議忠孝新生也裝，每次都被塞在站門口」、「這在基隆是不需要的東西」、「高雄應該一年亮不到幾次」、「希望我房間也可以有這個」。不過也有人認為「我覺得這個可以進小廢物社團耶，我都走到捷運出口了，沒傘就是沒傘啊」、「你就算知道下雨出去還是要淋雨啊，超廢的」。