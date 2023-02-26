不小心將飲料灑出來 外送員一舉動讓他不捨：太委屈了

外送服務相當方便，民眾不想出門只要動動手指，就可以利用APP訂餐，而外送員在運送餐點過程中難免會出現一些意外，一名網友在臉書PO文表示，接到外送員的電話告知不小心將飲料灑出來，對此感到抱歉，原PO並不在意，但對方一個小舉動卻讓他驚訝又感動。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」透露，昨天訂了速食店的餐點，事後接到外送員的電話告知拿餐時因為跌倒，不小心將飲料灑出來一點，並且表示非常抱歉，原PO不在意地說「沒關係」，沒想到拿到餐點後，卻發現外送員的一個貼心小舉動。

從原PO貼出的照片看到，飲料杯蓋有用膠帶封住，但內容物少了一些，而杯蓋上面竟然還放了一個50元的硬幣。原來是外送員對於自己的疏忽感到不好意思，於是放了50元當作賠償，讓原PO看了非常訝異，「辛苦那個外送員了，一單的錢就這樣沒了…真的不用這樣委屈自己啦」。

不少人看了都給予這名外送員讚賞，「刷小費塞回去」、「外送員大部份是善良的，跟點餐的一樣，50元表示這個人是負責任的人，值得表揚，深深覺得消費者可以給予『鼓勵』」、「是負責，但外送員現在一單有40元就偷笑了，賺不到40，再貼50，當做是給自己的警惕」、「可惜這個屬於熊貓該吸收的，跑單錢就少了」、「一些司機很重視被客人給負評，像我就會很在意，所以會努力的把服務做好」、「好心的外送員，精神可嘉」、「敬業與負責精神令人佩服」。

還有過來人分享經驗，「感覺是菜鳥…我菜鳥的時候打翻客人餐點也是自己付錢或是再買一次，後來才知道可以請客人回報餐損，不過這種態度還是要給他一個讚」、「如果在取餐時不小心打翻，可以連屍體一起拿給店員問問看能不能換一杯，菜鳥時我有打翻過一杯，好心店員換了一杯給我」。