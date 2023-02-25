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正妹一脫「露兩片肉色」坐高鐵 過來人曝慘痛經驗：長滿疹子
許多人會利用為期4天的228連假出遊，大眾運輸工具在連假期間更是人潮眾多，但一名男網友就意外發現，有位IG網美在高鐵上「脫褲露屁屁」，不避諱地將這誇張舉動拍照PO網引起熱議。
這名網友在Dcard上以「光屁股坐高鐵？」為題發文，他轉貼一名IG網美貼文，只見網美開心發文吶喊「準備放連假囉～」，照片則是她坐在高鐵車廂內，但雙手卻逕自地將自己的外褲脫下，當場在公共場合露出只穿著丁字褲的渾圓翹臀；從圖中未能判斷當時車廂內是否有其他乘車旅客，但高鐵車廂仍屬於公共場合，網美的「露屁屁」行為還是讓原PO看了相當傻眼，直呼「嚇死我了，以後不太敢摸高鐵座位」。
這名網美「光屁股坐高鐵」的照片曝光後引起熱議，多數人都認為此舉太不衛生，「屁股漂亮是漂亮，但還是有點噁啦…高鐵椅子本來也不乾淨…」、「高鐵椅子感覺就超噁，希望她的屁屁不要過敏」、「拜託！高鐵椅子超噁的，這女的也是不怕髒」。
有網友分享自身經驗表示「我上次穿裙子坐台鐵，隔天大腿接觸到椅子的部分全部起疹子，就知道有多髒了吧」，也有網友回應「嚇死我了，以後坐都會先摸一下座位感受一下餘溫」、「彷彿我用舌頭舔手機螢幕…」、「屁股很讚，但為了流量在高鐵上這樣感覺太不行，高鐵上不可能都沒有人吧，一定要這樣嗎」。
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