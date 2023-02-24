零時1秒卡位還是訂不到！男訂嘸「饗饗」苦笑「狂call只會嘟」 網曝搶位3秘訣

「INPARADISE饗饗」主打高級料理吃到飽與高樓美景，是約會、聚餐的熱門餐廳，常常一位難求。有人就抱怨，就算在網路訂位開放時立刻點入，不是進入訂位頁面就是查詢失敗，電話訂位也打不通，到底該怎麼訂位？意外釣出「毅力驚人」的苦主透露，當初為訂到位置，打了400多通電話才順利接通。

原PO表示，下月想幫女友慶生、帶她吃好料，幾番討論後選定景色不錯的「饗饗」晚餐時段，由於知道訂位不容易，早早就看準開放訂位時間守在電腦前，等著時間一到「00:00:01」就立刻訂位。沒想到依然慘遭滑鐵盧，訂位頁面不是打不開，就是搜索失敗，隔天一早再試著以電話訂位，連call 50通電話全是「嘟嘟嘟」，讓他傻眼驚歎「饗饗到底怎麼訂得到？」

不少鎩羽而歸的苦主也分享，「這要看上輩子積的陰德多不多」、「我也是一直訂不到」、「網路訂位平日只搶過午餐下午茶，晚餐從沒看過一次有位置」、「午晚餐基本上搶不到，看有沒有人願意轉讓吧」、「你才打51通，我打了400多通才打進去…至於是400幾我不知道，也可能更多，因為饗饗讓我知道通話記錄最多顯示200」、「我們打了三百通」、「現在跟以前比真的非常難訂，我打了500多通才打進」。

有人則分享訂位小訣竅，建議提前1個月到現場預定、或現場排隊等候補，電話訂位則是下午2點至3點較容易打通。「直接去現場比較有機會」、「提前一個月直接到現場跟櫃台說要預定位置，我們家都是這樣訂的，因為電話一直打不通」、「建議下午2-3點多這時間比較好打哦」、「現場排幾乎都可以吃到」、「直接去現場訂，去現場訂真的有位子」、「網頁卡住是一定會，重點是要有耐心！我上次從12點00分卡到20幾分還是有訂到哦」。