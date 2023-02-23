他好奇麥當勞在台灣都沒對手？ 鄉民點名「這1家」：擴店就知道了

知名連鎖速食店「麥當勞」不僅方便快速，加上餐點美味多樣，是許多外食族的好選擇。然而，近日就有一名網友PO文表示，麥當勞在台灣幾十年來，菜單幾乎沒變化，現在連點餐都要自己按螢幕，市占率竟然還是全台第一名，讓他不禁疑惑「沒人發現麥當勞在台灣都沒對手嗎？」

該名網友在PTT八卦版發文表示，「麥當勞在台灣幾十年來，菜單幾乎沒變化，口味永遠都那幾個，服務一直在縮水」，東西要客人自己收以外，現在連點餐都要自己按螢幕，結果市占率竟然還是全台第一名，因此好奇發問「沒人發現麥當勞在台灣幾十年來都沒對手嗎？」

貼文一出，引發大批網友熱烈討論，紛紛回應「因為其他競爭者更貴」、「因為它比較便宜」、「因為其他家超盤」、「麥當勞外送就是爽」、「麥當勞光是雞塊薯條就夠海放其他家，怎麼比？」、「得來速快又方便，其他業者車道出餐真的有夠慢」。

此外，還有網友提到「速食南霸天」丹丹漢堡，「丹丹擴店你就知道了」、「丹丹啊，要不是麥當勞可以坐下聊天」、「還好我只吃丹丹」、「丹丹不開分店，在那邊排隊」。