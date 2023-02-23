快訊

食物鏈大逆轉！鱷魚悠游慘被「藍色巨嘴戰鬥機」光速生吞 吃到骨頭都不剩

今年第5起！高鐵「集電弓自動下降」 晚間部分列車延誤

全台洗三溫暖…228連假下探8度再回暖 這天氣溫又溜滑梯

他好奇麥當勞在台灣都沒對手？ 鄉民點名「這1家」：擴店就知道了

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞不僅方便快速，加上餐點美味多樣，是許多外食族的好選擇。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
麥當勞不僅方便快速，加上餐點美味多樣，是許多外食族的好選擇。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

知名連鎖速食店「麥當勞」不僅方便快速，加上餐點美味多樣，是許多外食族的好選擇。然而，近日就有一名網友PO文表示，麥當勞在台灣幾十年來，菜單幾乎沒變化，現在連點餐都要自己按螢幕，市占率竟然還是全台第一名，讓他不禁疑惑「沒人發現麥當勞在台灣都沒對手嗎？」

該名網友在PTT八卦版發文表示，「麥當勞在台灣幾十年來，菜單幾乎沒變化，口味永遠都那幾個，服務一直在縮水」，東西要客人自己收以外，現在連點餐都要自己按螢幕，結果市占率竟然還是全台第一名，因此好奇發問「沒人發現麥當勞在台灣幾十年來都沒對手嗎？」

貼文一出，引發大批網友熱烈討論，紛紛回應「因為其他競爭者更貴」、「因為它比較便宜」、「因為其他家超盤」、「麥當勞外送就是爽」、「麥當勞光是雞塊薯條就夠海放其他家，怎麼比？」、「得來速快又方便，其他業者車道出餐真的有夠慢」。

此外，還有網友提到「速食南霸天」丹丹漢堡，「丹丹擴店你就知道了」、「丹丹啊，要不是麥當勞可以坐下聊天」、「還好我只吃丹丹」、「丹丹不開分店，在那邊排隊」。

麥當勞 丹丹漢堡 速食 薯條 PTT

延伸閱讀

好市多驚見「6萬片巨無霸拼圖」！成品曝光網看傻：拼好要放哪

「得罪系」美食！網笑稱必勝客「肉圓披薩」得罪義大利人，而日本麥當勞竟得罪了整個亞洲？

麥當勞冷飲杯蓋太鬆？外帶差點整車「可樂海」 網質疑塑膠封膜隱憂大

方便打包不沾手！ 麥當勞隱藏版「薯條盒密封折法」 網驚呆：原來盒子這麼好用

相關新聞

他好奇麥當勞在台灣都沒對手？ 鄉民點名「這1家」：擴店就知道了

知名連鎖速食店「麥當勞」不僅方便快速，加上餐點美味多樣，是許多外食族的好選擇。然而，近日就有一名網友PO文表示，麥當勞在台灣幾十年來，菜單幾乎沒變化...

新大樓2樓真的很差嗎？網看法兩極 內行人曝：投資客賺翻

購屋時要考量的條件很多，除了地段、生活機能外，物件所處的樓層也是不少人在意的地方。近日有網友在PTT好奇表示，看到許多屋齡僅1、2年的大樓2樓都在出售，真的都是投資客在求轉手嗎？

炎亞綸稱每天有蛋吃 他造句開酸：幼兒園有小孩哪有少子化？

受到氣溫和禽流感等因素影響，台灣近期面臨蛋價飆漲，甚至許多民眾連蛋都買不到。不過，藝人炎亞綸駁斥缺蛋情況，直言「我每天都吃至少一顆蛋，我是吃一個幻覺嗎？」對此，媒體人朱凱翔用照樣造句開酸，「我每天都看到幼兒園裡有小孩，台灣哪有少子化」，甚至抨擊炎亞綸的發言水準近乎智障。

藝人反應落差曝光！日本節目認證 台灣旅遊贏南韓

隨著邊境管制、口罩政策鬆綁，來台觀光的外籍遊客人數也逐漸增多。有網友分享日本綜藝節目內容，4名藝人分為2組各去台灣、南韓旅遊，最後不僅2組藝人皆喊想來台玩，連現場來賓...

影／桃園阿伯出事了！用腳踢擋路三角錐 下秒慘摔「插進洞」

桃園市平鎮區延平路上的一處人行道有一個大坑洞，因此放了兩個三角錐提醒用路人。不過，一名網友在臉書上分享一段監視器影片，可以發現有一名阿伯經過的時候，伸出腳踢開三角錐，結果不幸跌在地上，甚至腳還陷入坑洞中。

首購族急買房火速簽約 卻遭銀行吐槽「買貴100萬」欲哭無淚

首購好難？近日一名網友發文抱怨，自己第一次買房，明明已經在網路上爬文半年了，卻還是被房仲牽著鼻子走最終簽約，打電話到銀行詢問鑑價才發現自己買貴約100萬，令她相當後悔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦