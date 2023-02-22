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藝人反應落差曝光！日本節目認證 台灣旅遊贏南韓

聯合新聞網／ 綜合報導
夜市示意圖。記者胡經周／攝影
夜市示意圖。記者胡經周／攝影

隨著邊境管制、口罩政策鬆綁，來台觀光的外籍遊客人數也逐漸增多。有網友分享日本綜藝節目內容，4名藝人分為2組各去台灣南韓旅遊，最後不僅2組藝人皆喊想來台玩，連現場來賓投票也是台灣勝出，鄉民大喊「謝謝你們喜歡台灣」、「日韓相看兩討厭」。

一名網友在PTT八卦板以「日本節目認定，台灣贏韓國」為題發文，他提到一齣日本綜藝節目找來4位藝人，其中2人去台灣、2人去南韓旅遊，台灣組獲得一本「厚如日本六法全書的冊子」，書裡詳細記載台北市的小吃、餐廳、美容按摩或禮品店，滿滿行程裡充滿各式美食，2名藝人在搭機離開前還相約酒吧狂歡，興奮直呼「之後一定還要再來台灣」；反觀南韓組，照著劇組安排行程玩過一輪後，竟脫口而出「比起來南韓拍節目，還是好想去台灣…」。

節目最後邀請現場來賓投票，如果現在出國旅遊會選台灣還是南韓？最後由台灣2票勝過南韓1票脫穎而出，結果也讓原PO驚呼「真的嗎？台灣贏了耶！」

貼文曝光後引起鄉民們熱烈討論，「台日友好」、「吃的如果輸韓國很慘」、「謝謝你們喜歡台灣」、「日本人很要求服務態度的，台灣即使比南韓髒亂，但服務品質比南韓好多了」、「如果論流行文化南韓贏，但其他不好說」。

雖然許多網友讚賞台灣的好，但也有人提出不同看法，「日本怎麼可能說南韓贏，南韓分數是從60往下扣，台灣是100往下扣」、「日韓相看兩討厭」、「日韓就新仇舊恨，落地快樂少一半」、「別再幻想了啦，南韓不可能比台灣難玩」、「不要用台北看全台灣」、「把台灣換成任何國家都投那個」。

日本綜藝節目派2組藝人分別到台灣、南韓旅遊。圖／取自PTT
日本綜藝節目派2組藝人分別到台灣、南韓旅遊。圖／取自PTT
日本綜藝節目派2組藝人分別到台灣、南韓旅遊，現場來賓投票最後以想去台灣旅行勝出。圖／取自PTT
日本綜藝節目派2組藝人分別到台灣、南韓旅遊，現場來賓投票最後以想去台灣旅行勝出。圖／取自PTT

南韓 日本 台灣 PTT 美食

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