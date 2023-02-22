三寶超車特斯拉失敗！下秒側翻噴出火花 網一查車牌直呼完了

高架橋上的車流量相當大，而且車速又比起平面道路來得快，所以駕駛人開車時要特別小心，隨時注意左右來車以及前後車距。一名網友在臉書上分享行車紀錄器影片，可以看見一台白色車輛疑似惡意逼車，最後還超車不慎，導致發生擦撞而翻覆。

昨（21）日一名網友在臉書社團「爆料公社」上發文，從兩段行車紀錄器影片可以看見，有一台白色車輛行駛在高架橋，但疑似有惡意逼車行為，緊緊地跟在其他車輛後方，一段時間後才加速切換車道開走。

事情還沒結束，這台白色車輛往前開不久後，似乎想要超越特斯拉，結果卻不小心發生擦撞，因此翻覆並出現明顯火花。對此，原PO在貼文中貼心寫道，「倒楣的特斯拉車主如需影片自行取用，已幫忙報警順便檢舉」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「果然有我期望看到的畫面了」、「我應該會停車下來幫他拍手再離開」、「好想知道車主是誰，讓我笑一笑他」、「技術不好就好好開車吧，看了真是療癒」、「原來就是他，害我在後面塞車，當時尿很急」、「貼這麼近是要看人家底盤喔」。

也有網友發現翻覆的白色車輛牌照狀態顯示「逾檢註銷」，「肇事車主要完蛋了，車牌無照上路還肇事」、「還有貸款就要被註銷了」、「幽靈車（馬路上的隱形殺手）人人得而誅之，至親亦可殺」、「原來還是台逾期註銷車牌，看來不用修了」。