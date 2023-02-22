快訊

登山疑遭落石擊中 民進黨前立委兒子墜崖身亡

較上周降17.2%！本土+16,145例 降幅維持下周一有機會跌破萬例

普亭的跳針恐嚇？暫停「美俄核武控制協議」是虛張聲勢嗎

三寶超車特斯拉失敗！下秒側翻噴出火花 網一查車牌直呼完了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享兩段行車紀錄器影片。圖擷自爆料公社
原PO分享兩段行車紀錄器影片。圖擷自爆料公社

高架橋上的車流量相當大，而且車速又比起平面道路來得快，所以駕駛人開車時要特別小心，隨時注意左右來車以及前後車距。一名網友在臉書上分享行車紀錄器影片，可以看見一台白色車輛疑似惡意逼車，最後還超車不慎，導致發生擦撞而翻覆。

昨（21）日一名網友在臉書社團「爆料公社」上發文，從兩段行車紀錄器影片可以看見，有一台白色車輛行駛在高架橋，但疑似有惡意逼車行為，緊緊地跟在其他車輛後方，一段時間後才加速切換車道開走。

事情還沒結束，這台白色車輛往前開不久後，似乎想要超越特斯拉，結果卻不小心發生擦撞，因此翻覆並出現明顯火花。對此，原PO在貼文中貼心寫道，「倒楣的特斯拉車主如需影片自行取用，已幫忙報警順便檢舉」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「果然有我期望看到的畫面了」、「我應該會停車下來幫他拍手再離開」、「好想知道車主是誰，讓我笑一笑他」、「技術不好就好好開車吧，看了真是療癒」、「原來就是他，害我在後面塞車，當時尿很急」、「貼這麼近是要看人家底盤喔」。

也有網友發現翻覆的白色車輛牌照狀態顯示「逾檢註銷」，「肇事車主要完蛋了，車牌無照上路還肇事」、「還有貸款就要被註銷了」、「幽靈車（馬路上的隱形殺手）人人得而誅之，至親亦可殺」、「原來還是台逾期註銷車牌，看來不用修了」。

高架橋 爆料公社 特斯拉

延伸閱讀

他見寶雅1幕驚「為何超賺？」 網曝2大優勢：9到90歲都愛

豬肉怎麼挑？肉販揭「1部位要少吃」恐有病變腫瘤：業內人士才知道

機場小黃司機等紅燈竟睡著！他嚇到火速下車 深夜拖行李走1.6公里

汐止運動場「九石柱」插路邊 在地人瘋猜「捷運立柱」他揭神秘面紗

相關新聞

三寶超車特斯拉失敗！下秒側翻噴出火花 網一查車牌直呼完了

高架橋上的車流量相當大，而且車速又比起平面道路來得快，所以駕駛人開車時要特別小心，隨時注意左右來車以及前後車距。一名網友在臉書上分享行車紀錄器影片，可以看見一台白色車輛疑似惡意逼車，最後還超車不慎，導致發生擦撞而翻覆。

豬肉怎麼挑？肉販揭「1部位要少吃」恐有病變腫瘤：業內人士才知道

豬肉是台灣人餐桌上常見肉品之一，面對市面上販售許多不同部位的豬肉，你知道該怎麼挑選嗎？有民眾表示買回家的豬肉臭掉了，一度以為是攤販老闆在騙年輕人，釣出一名內行人公開「業內人士才會知道的事」，呼籲民眾豬肉的「這1部位」要少吃。

披薩店「寂寞辣椒粉」根本不辣 網曝好吃：那個比較高級餒

許多人買了披薩，想來點重口味，都會灑上辣椒粉，但是日前有一名網友發文表示，為什麼披薩店的辣椒粉一點都不辣？懷疑裡面沒有辣椒成份，引發網友熱議。

麥當勞店員狂推「1項服務」！他轟根本難用...網反推3優勢：是你的問題

半夜覺得飢腸轆轆時，許多人都會選擇到24小時營業的速食店購買漢堡、薯條，不僅口味與種類多元，也能快速填飽肚子。日前有網友就發現知名連鎖速食店麥當勞最近不停推廣「1項服務」…

有缺蛋嗎？他實測「15分鐘買到2盒蛋」 網看價格嚇傻：跟買房的道理一樣

台灣缺蛋情況嚴重，本月13日起雞蛋每公斤調漲2元，產地價每台斤42.5元、批發價每台斤52元，重回去年7月20日歷史蛋價高點，也掀起一波搶蛋潮，導致各大賣場蛋架空空如也，甚至不得已祭出「限購令」。有民眾實測，用外送平台叫兩盒雞蛋15分鐘後就送到府，「果然不意外，就一堆人在跟風亂喊」，然而有不少網友看了外送帳單明細後，吐槽說「現在是缺平價蛋」。

補班、補課引民怨！網歸納17年間「放假史」驚呼：歷史循環

今年初多次補班、補課，引發民怨，近期有網友歸納發現，過去從1998年至2006年沒有「彈性放假法制化」惹民怨，修法至今可以「國定假日在周休二日，補假一天」，不僅「三連休」變多，甚至還有四連休、五連休，但現在補班、補課反引來民眾不滿，原PO直呼「真是歷史的循環呀」，許多網友則有不同看法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦