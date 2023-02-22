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披薩店「寂寞辣椒粉」根本不辣 網曝好吃：那個比較高級餒

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名網友表示，為什麼披薩店的辣椒粉一點都不辣？ 圖擷自臉書
有一名網友表示，為什麼披薩店的辣椒粉一點都不辣？ 圖擷自臉書

許多人買了披薩，想來點重口味，都會灑上辣椒粉，但是日前有一名網友發文表示，為什麼披薩店的辣椒粉一點都不辣？懷疑裡面沒有辣椒成份，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，為什麼披薩店的辣椒粉一點都不辣？是假的辣椒粉？感覺吃了個寂寞，懷疑裡面沒有辣椒成份，甚至後來都乾脆先倒辣椒粉在嘴裡，一口辣椒粉，一口披薩，還是不辣，於是開玩笑說道「原來這叫寂寞辣椒粉」。

貼文一出，迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感「真的，我也想知道披薩的辣椒為什麼一點都不辣」、「我也是，吃起來根本不辣啊！」、「找到同類了，一小片披薩必須加一整包辣粉，而且完全無感，根本不辣」、「對，完全無感，只有微微的辣椒香氣而已」、「只是裝飾用的」、「每次都希望能給多一點，因為一片真的需要一整包」、「真的覺得辣椒粉是多餘的，因為真的不辣」、「那個辣椒粉我也一直覺得根本來亂的」、「我還以為我味覺壞了耶！」

但也有網友不以為然，反駁原PO觀點「不是五味粉嗎？」、「呃…不是叫辣椒粉都會辣，這個你要當成香料提香用的」、「披薩店的辣椒粉，不是讓你辣用的，是讓你上色用的」、「怕你壓過披薩的美味，披薩也很貴耶」、「真的欸！但是他香香的就是了」、「那是提香、提香」、「香香的好吃」、「榨過辣油的再打粉已經不辣」、「辣渣啊」、「那個是辣椒香味粉，不是辣椒辣味粉，比較高級餒」。

披薩店的辣椒粉 爆廢公社

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