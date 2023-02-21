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補班、補課引民怨！網歸納17年間「放假史」驚呼：歷史循環

聯合新聞網／ 綜合報導
近期補班日太多引發諸多民怨，還有人認為這是「過猶不及」的道理。示意圖／ingimage
近期補班日太多引發諸多民怨，還有人認為這是「過猶不及」的道理。示意圖／ingimage

今年初多次補班、補課，引發民怨，近期有網友歸納發現，過去從1998年至2006年沒有「彈性放假法制化」惹民怨，修法至今可以「國定假日在周休二日，補假一天」，不僅「三連休」變多，甚至還有四連休、五連休，但現在補班、補課反引來民眾不滿，原PO直呼「真是歷史的循環呀」，許多網友則有不同看法。

有網友在PTT發文表示，1998年至2006年沒有「彈性放假法制化」，經常放假、隔天上班上課，又放周休二日，因此「民怨多」，直到2006年的中秋節，當時和雙十節只差一天，第一次宣布彈性放假一日，形成五連休，民眾反應不錯，便在2007年修法，加入彈性放假機制。

隨後，2013年宣布，兒童節常與清明節同一天，而改為國定假日；2014年再加入「國定假日若在周休二日，可以補假一天」，從此「三連休」變多，甚至還有四連休、五連休；2020年，小年夜也列入彈性放假範圍，春假也至少七天，如今補班補課卻惹民怨，原PO忍不住直呼「真是歷史的循環呀！」

有網友表示，「過猶不及，簡單的道理」、「假沒有多跟少，只是朝三暮四跟朝四暮三的不同」、「怎樣都有意見啊，民主社會通病」；同樣有人認為補班很累「一年2至3天補班還好，一次就6天是要搞死誰」、「二月補兩次就很累啊，觀光業又貴又爛」；不過也有人認為「補班日不錯，去花東旅行不錯，人不多，青旅照平日價」、「補班其實不錯，交通順多了」。

國定假日 補班日 PTT

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