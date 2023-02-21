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好友「這行為」搶演唱會門票害她差點被薛 網傻眼勸：快絕交

聯合新聞網／ 綜合報導
有女網友請朋友幫忙搶演唱會門票，卻遭朋友開「黃牛價」。演唱會示意圖。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影
有女網友請朋友幫忙搶演唱會門票，卻遭朋友開「黃牛價」。演唱會示意圖。聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影

近期許多演唱會紛紛開始售票，有女網友請身旁許多朋友幫忙搶演唱會門票，其中只有一位朋友順利搶到，未料該朋友卻將門票開高售價再賣給原PO，讓她無奈嘆「友情真的是一講到錢，船就翻了」，貼文一出，許多網友也傻眼直呼「快絕交」。

有一名女網友在Dcard上發文表示，日前想前往觀看偶像演唱會，因此請身旁許多朋友幫忙搶票，結果卻只有一位朋友順利搶到，原本想以請客吃飯作為答謝，未料該朋友卻將門票開「黃牛價」轉售給原PO，不禁讓她大嘆「友情真的是一講到錢，船就翻了」。

貼文一出，許多網友紛紛傻眼表示，「真的是好朋友欸」、「幫搶票還要黃牛價？頂多請吃飯吧，有夠誇張」、「確定是朋友嗎？缺錢有缺到這樣」、「缺錢缺到挖朋友，真噁心」、「這已經不是錢的問題了，很明顯這人除了人品有問題之外，也沒有在把妳當朋友」。

還有許多人勸原PO「快絕交」，「好噁心的朋友，快絕交」、「可以慢走不用聯絡了」、「可以斷交加不買」；其他人則留言，「直接表明說我麻煩你幫我搶票，但你卻要加價賣我」、「恭喜妳，一個演唱會看清朋友」、「這人也蠻笨的，搶到票反悔想要賺錢的話，就說沒搶到自己上網賣掉就好」。

演唱會

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