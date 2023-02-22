麥當勞店員狂推「1項服務」！他轟根本難用...網反推3優勢：是你的問題

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文／姜雅馨

半夜覺得飢腸轆轆時，許多人都會選擇到24小時營業的速食店購買漢堡、薯條，不僅口味與種類多元，也能快速填飽肚子。日前有網友就發現知名連鎖速食店麥當勞最近不停推廣「1項服務」，讓他直呼「根本難用」，對此消費者也持不同意見，「學一下真的沒那麼難」。



麥當勞為什麼要推自助點餐？

一名網友昨（19）日在PTT八卦版以「麥當勞為什麼要推自助點餐」為題發文，原PO表示麥當勞近幾個月一直在推自助點餐機，「那個介面根本難用，不會點的人要花10幾分鐘在那邊又排很長，怎麼要推自助點餐機？」

▲網友好奇詢問麥當勞為什麼要推自助點餐？

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麥當勞自助點餐機去年就引發話題！網曝：優惠無法使用

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近半年「麥當勞自助點餐機」聲量趨勢，可見12月5日麥當勞就曾在《TVBS新聞》臉書粉絲專頁引發討論，當日網路聲量累積570筆。

許多消費者也發現，現在走進麥當勞多數店員都會引導使用自助點餐機，「有時候店內明明沒顧客，還是一直叫我用」、「還遇過明明要用APP買一送一優惠也叫人去排一排就不想吃了」、「用甜心卡還是要去櫃檯加點」、「裡面的店員全部都盯著你用點餐機，等你點完才能開始動作，壓力超大，到底是點餐機還是整人機」、「選餐點，店員就一直探頭出來看我好了沒」。

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麥當勞自助點餐機哪裡好用？網曬3優點：總有一天會學會

不過多數網友仍認為自助點餐機非常便利省時，「哪裡沒用，超省時間」、「學一下真的沒那麼難」、「因為總有一天會學會，長期下來省人力」、「顧客需要訓練，以後都是機器人了」、「其實很好用，內用人多的時候讓他送餐到座位，不用一直在櫃檯等」、「其實蠻好用的，以前排隊遇到前面問題一堆等超久」、「不會點是你的問題好嗎！」、「蠻喜歡的，不用排隊、花時間思考要點什麼也不會有壓力，不然以前排隊都要先背好給店員」、「我覺得很好用啊，可以慢慢選，漢堡還能客製化」。

也有網友建議「我覺得應該整合到APP用線上支付更好，排隊等那幾台真的沒意義」、「認真覺得APP優惠也該給用自助」、「APP線上點餐加預約取餐，可以更簡便」、「看櫃檯和自動點餐機哪裡少人去哪個」。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月24日至2023年02月19日。