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他見路人腳上都穿「這品牌」超吃驚 網曝關鍵原因：便宜好搭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，發現路上的年輕人，大概有7成以上都穿New Balance的鞋子，讓他超吃驚，引發網友熱烈討論。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
一名網友表示，發現路上的年輕人，大概有7成以上都穿New Balance的鞋子，讓他超吃驚，引發網友熱烈討論。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

穿搭總是能體現一個人的品味，然而每個人喜歡的單品大不相同。近日就有一名網友PO文表示，發現路上的年輕人，大概有7成以上都穿New Balance的鞋子，讓他忍不住驚呼「真的太扯了吧，全民都在穿New Balance是怎樣？」引發大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版發文表示，觀察到路上30歲以下的年輕人，幾乎有7成以上都穿New Balance的鞋子，如果把服飾算在內的話又更多。原PO還提到，就連在百貨公司裡，New Balance也是被擠爆，讓他好奇上網詢問「真的太扯了吧，不敢相信！為什麼會這樣？」

貼文一出，立刻掀起網友熱議，紛紛回應「大家覺得NB設計比較好看且多款，大部分是女生」、「鞋好穿、有型」、「設計感非常高，也好穿」、「好穿，復古款好看，價格公道合理」、「鞋底很好穿啊，日本款式多又好看」、「不貴是主因」、「便宜好搭」。

此外，還有網友指出，「因為IU廣告的」、「十幾年前是低調紅，這幾年年輕化曝光率才變高」、「以前都老人在穿，韓星穿一下就變潮了」、「在韓國紅超久了」、「跟你講日本更多」、「潮啊，連大谷翔平都被挖去當代言人了」。

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