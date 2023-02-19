越禁越要吃！北部夜市螺螄粉生意夯 網嗆：不是要抗中保台？

上（一）月經濟部指出目前並未開放大陸製「螺螄粉」進口，要求實體通路及電商平台立即下架，近期有網友在北部夜市發現許多業者開始販賣螺螄粉、酸辣粉等大陸小吃，並嗆「不是要抗中保台？」，其他人則留言回應「你越禁越要吃」。

有網友在PTT發文表示，日前逛饒河夜市以及板橋湳雅夜市時，驚覺許多業者開始販賣螺螄粉、酸辣粉、酸菜魚或肉夾饃等大陸小吃，生意也都不錯，他不解直嗆「不是要抗中保台，怎麼嘴巴說出來一套、吃進去又一套啊？」

不過上個月，台灣基進議員李宗霖在臉書指出，某款由台南代理商代理的中國螺螄粉，包裝上印有「你是中國人、我也是中國人，四捨五入一下，就是我的人」，質疑淪「統戰工具」。經濟部國際貿易局強調，目前並未開放中國製「螺螄粉」食品進口，坊間出現「螺螄粉」販售，已涉及違反進出口等有關法令，要求所有實體通路及電商平台，依法立即下架。

許多網友回應表示，「你越禁越要吃」、「不知道馬來西亞的酸辣粉品牌作何感想」、「都看陸劇了，百姓吃個中國食物OK吧」、「賣得好就越開越多店」、「而且價格是中國的三倍」。