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愛車在吊車上被拍照遭罰 苦主怒批太擾民：超白痴科技執法

聯合新聞網／ 綜合報導
一名車主抱怨日前收到一張罰單，竟是開給托運吊車上被托運的自家車，讓他相當傻眼。圖擷自《爆怨公社》
一名車主抱怨日前收到一張罰單，竟是開給托運吊車上被托運的自家車，讓他相當傻眼。圖擷自《爆怨公社》

科技日新月異，許多縣市採用科技執法，能辨別駕駛者是否違規，不必再依賴龐大的警力親自到現場舉發開單。不過，一名車主抱怨日前收到一張罰單，竟是開給托運吊車上被運送的自家車，讓他相當傻眼，怒批「超級白痴的科技執法！」

該名車主在臉書社團爆怨公社》發文，提到之前請托運吊車載運他的汽車，但科技執法開單時，卻拍下他的車牌，違規理由是「變換車道不依標線指示」，原Po質疑「除了電腦拍照之外，都沒有經過人的篩選嗎？申訴應該是會撤單，但為什麼要這樣擾民呢？」他也無奈表示「罰單我會去繳，不會去申訴，不想害到拖吊業者」。

貼文一出，網友紛紛留言「擾民無極限」、「科技執法最後還是要員警審核開單的」、「我笑了，填單人是在睡覺？」、「製單的員警都沒在看嗎」、「說個笑話，在拖吊車上變換車道」、「下次上拖車記得先遮牌」、「這警察是要逼你把拖吊車供出來吧」、「千萬別去繳這種亂開的單」、「這種的才應該要申訴吧，雖然拖吊是他們的工作。但違規是事實，繳了反而默認這種行為」、「太奇葩了啦...那改天要違規是不是揹個假車牌就能讓別人揹鍋了」。

也有人詢問原Po為何不申訴，他則回應托運本來要加成收費，但托運公司給他超過罰金的特別優惠，因此決定自己繳罰單。

科技執法 罰單 車主 爆怨公社 警察

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