捕蚊燈+雪芙蘭「狂電上百隻蚊子」網實測超有用：誰還敢擦身上
春天逐漸到來，蚊子也開始出籠，有網友分享在捕蚊燈收集盤中塗抹雪芙蘭，才短短8天就形成一片「蚊子屍海」，網友看了也驚呼雪芙蘭吸引蚊子的功力，笑稱：「這樣洗完澡還有人敢擦雪芙蘭嗎？」
老字號品牌雪芙蘭滋養霜能吸引蚊子的說法盛傳已久，近日有網友在臉書社團「爆廢公社」分享驚人的實測結果，將雪芙蘭塗在捕蚊燈收集盤靜置8天，目測至少聚集上百隻蚊子屍體在捕蚊燈周邊。
其他網友也分享自己使用同樣方法得到的「戰果」：「有用+1，風扇型捕蚊器也適用」，還有人解答，雪芙蘭滋養霜之所以會吸引蚊子是因為其成分含有綿羊油，綿羊中所含的硬脂酸（Stearic acid）會變成二氧化碳，這也是蚊子的最愛之一。
雪芙蘭對蚊子的吸引力如此強大，網友也笑稱這樣誰還敢把雪芙蘭擦在身上：「這樣洗完澡還有人敢擦雪芙蘭嗎」、「我都擦在室友身上」、「雪芙蘭夏天要大賣了」。
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