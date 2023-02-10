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因祖訓他30年未嚐牛肉！意外驚呼「牛肉麵是外省東西」 網友解釋了
牛肉麵是許多人心中的國民美食，日前有不吃牛肉的網友，意外從父親口中得知牛肉麵是「外省人的東西」，但他不解台灣的牛肉進口大多來自美、澳兩國，認為「干水牛什麼事」，有網友則解釋「大部分台灣人日治時代不吃牛」、「牛肉麵是當年外省人遷台思念的家鄉味」。
有網友在PTT上表示，出生快30年，完全沒有吃過牛肉，連去牛排館也是點雞排、豬排，日前從父親口中才得知牛肉麵是「外省人的東西」，本土農民則不吃牛，也提及家庭背景「祖先就是耕田的，遺囑就說我們家子孫世世代代不吃牛肉，感懷牛的辛苦付出」。
不過原PO則認為，台灣的牛肉大多數是美國、澳洲牛，他直呼「干水牛什麼事」，更詢問網友「所以牛肉真的好吃嗎？」，有網友回應「牛肉很好吃，很少肉不醃就好吃的」，其他人則留言表示，「基本上麵就已經接近外省產物」、「大部分台灣人日治時代不吃牛」、「牛肉麵是當年外省人遷台思念的家鄉味，在台灣用當地食材創造出濃郁台灣特色且僅有的『台灣牛肉麵』」。
據麥浩斯「喔！台味原來如此」指出，牛肉麵的意義，在於它已經從外省人的鄉愁，轉變成一道本省人與外省人在飲食上有交集，象徵對彼此的認同並且產生集體記憶的食物。1949年國民政府撤退來台，將近120萬來自中國大陸各省籍軍民落地生根，各種不同飲食習慣濃縮於此，戰後美國援助麵粉、罐頭牛肉等物資，開放牛肉進口，彷彿天時地利人和，牛肉麵自此站上台灣的飲食舞台。
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