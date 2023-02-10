唐吉訶德寫錯？他見營業時間「08-25」超困惑 內行人曝真相

日本知名跨國連鎖品牌唐吉訶德（DON DON DONKI），因為店內販售品項非常豐富，因此吸引許多人的喜愛。然而，一名網友拍下唐吉訶德的營業時間，並寫道「一天25小時」，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，這是唐吉訶德的黃色招牌，上面的營業時間寫著「08：00-25：00」，令PO感到相當困惑，因此發文表示，「一天25小時」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我第一次知道」、「我去日本20幾次都沒發現」、「謝謝分享冷知識」、「我在日本留學也不知道什麼意思」、「感謝本文讓我學習新知」、「反正先感謝那些幫忙科普的大大」、「好有趣的計時方法」、「直覺又好用的工具，但常會造成平庸者的困擾」。

也有內行人解釋了，「日本人會用『30小時制』來計時」、「日本常會這樣表達時間，表示前一天的活動早八到凌晨一點24+1=25」、「我在國外工作，不僅是日本，有些外國人會寫9 Feb (22:00-25:00），就是說這項工作會橫跨到2月10日的凌晨1點」、「日本會用30小時制方式，這樣可以避免誤會時間」。

事實上，「30小時制」是一種以上午6時為開始的時刻表示法，將24小時制的0點到6點標記為24點到30點，以對應日期進位的印象，因為熬夜的人不習慣在半夜換日期，又用於廣泛地稱呼所有跨至隔日的時間制，如28小時制、36小時制等。