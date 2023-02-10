快訊

40多歲女呼吸困難、咳嗽 快篩陽當天惡化死亡

本土+1萬9309例、320境外、70死 較上周同日減少23.1%

過世三年沒人打理！志村健四億豪宅淪廢墟

唐吉訶德寫錯？他見營業時間「08-25」超困惑 內行人曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
唐吉訶德的營業時間寫「08：00-25：00」。圖擷自路上觀察學院
唐吉訶德的營業時間寫「08：00-25：00」。圖擷自路上觀察學院

日本知名跨國連鎖品牌唐吉訶德（DON DON DONKI），因為店內販售品項非常豐富，因此吸引許多人的喜愛。然而，一名網友拍下唐吉訶德的營業時間，並寫道「一天25小時」，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，這是唐吉訶德的黃色招牌，上面的營業時間寫著「08：00-25：00」，令PO感到相當困惑，因此發文表示，「一天25小時」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我第一次知道」、「我去日本20幾次都沒發現」、「謝謝分享冷知識」、「我在日本留學也不知道什麼意思」、「感謝本文讓我學習新知」、「反正先感謝那些幫忙科普的大大」、「好有趣的計時方法」、「直覺又好用的工具，但常會造成平庸者的困擾」。

也有內行人解釋了，「日本人會用『30小時制』來計時」、「日本常會這樣表達時間，表示前一天的活動早八到凌晨一點24+1=25」、「我在國外工作，不僅是日本，有些外國人會寫9 Feb (22:00-25:00），就是說這項工作會橫跨到2月10日的凌晨1點」、「日本會用30小時制方式，這樣可以避免誤會時間」。

事實上，「30小時制」是一種以上午6時為開始的時刻表示法，將24小時制的0點到6點標記為24點到30點，以對應日期進位的印象，因為熬夜的人不習慣在半夜換日期，又用於廣泛地稱呼所有跨至隔日的時間制，如28小時制、36小時制等。

日本 唐吉訶德

延伸閱讀

被吃海底撈耽誤的畢卡索！1手繪圖藏笑點 網歪樓：看來等很久

她要探望產婦！大媽同事建議送體重機「提醒減肥」 全場傻眼

土耳其貨幣藏亮點！隨面額增大「國父出現1改變」 眾人看傻了

日本旅遊CP值大勝國旅 網曝主因：台灣這點貴到不合理

相關新聞

唐吉訶德寫錯？他見營業時間「08-25」超困惑 內行人曝真相

日本知名跨國連鎖品牌唐吉訶德（DON DON DONKI），因為店內販售品項非常豐富，因此吸引許多人的喜愛。然而，一名網友拍下唐吉訶德的營業時間，並寫道「一天25小時」，貼文曝光後也掀起討論。

日本旅遊CP值大勝國旅 網曝主因：台灣這點貴到不合理

邊境解封國人瘋搶出國，其實撇去機票而言，到日韓、東南亞等國旅遊的旅費，有時都比在台國旅更低，尤其是旅宿費用相差最多。一名網友好奇詢問「為什麼日本旅遊這麼便宜？」對此，PTT網友直言「是台灣飯店貴到太不合理」。

她罹癌脫髮上女廁 清潔員竟怒斥趕人：妳會嚇到別人

罹患癌症透過化療治療時，有可能出現脫髮的情形。有網友抱怨，他的朋友因乳癌化療脫髮戴帽，7日在醫院如廁時，卻被清潔員怒斥「這是女廁，妳會嚇到別人，要上性別友善廁所」，導致患者心理再度受到傷害。

住宿驚魂！一家8口住小琉球萬元民宿 全身癢急逃才知「這間很精彩」

有民眾農曆春節到小琉球出遊，但規劃時段太熱門幾乎一房難求，便臨時找了間仍有空房的民宿，怎料入住後發現房間髒亂、棉被床單滿是塵蟎，浴缸骯髒，連蓮蓬頭都壞掉了，嚇得全家人連夜退房睡路邊。事後也將踩雷經驗分享到臉書，才得知也有人遇過類似情況。

台灣搜救隊馳援土耳其「隊長黃博村」身份曝！日人感動哭：311也在

土耳其發生規模7.8強震，後續餘震不斷，當地災情慘重，死亡人數已超過2萬人，台灣派出搜救隊，目前第一梯搜救隊已到當地協助救援工作。日本台灣交流協會指出，本次的搜救隊隊長黃博村正是日本311地震的台救難隊長，讓日本同仁熱淚盈眶。

土耳其貨幣藏亮點！隨面額增大「國父出現1改變」 眾人看傻了

每個國家的鈔票設計都不同，有些是放上知名的地理景觀，也有許多國家是使用歷史人物當背景。然而，臉書粉專「魚漿夫婦」分享一個關於土耳其的小知識，原來鈔票上的國父，會隨著鈔票面額的增大，慢慢地把臉轉向正面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦