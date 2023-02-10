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住宿驚魂！一家8口住小琉球萬元民宿 全身癢急逃才知「這間很精彩」

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾農曆春節入住小琉球一間民宿，發現房間髒亂、棉被床單滿是塵蟎，嚇得全家人連夜退房睡路邊。圖擷取自爆料公社
有民眾農曆春節入住小琉球一間民宿，發現房間髒亂、棉被床單滿是塵蟎，嚇得全家人連夜退房睡路邊。圖擷取自爆料公社

有民眾農曆春節到小琉球出遊，但規劃時段太熱門幾乎一房難求，便臨時找了間仍有空房的民宿，怎料入住後發現房間髒亂、棉被床單滿是塵蟎，連浴室蓮蓬頭都壞了，嚇得全家人連夜退房睡路邊。事後也將踩雷經驗分享到臉書，才得知也有人遇過類似情況。

該名網友在臉書社團「爆料公社」投訴，全家共8人於1月26日到小琉球玩3天2夜，由於出遊時段熱門，因此其他飯店、民宿都客滿，最後只好臨時找了間仍有空房的民宿，花了10320元訂了2房2晚，但沒想到入住的第一晚就讓他們嚇到退房。

原po說，全家26日下午入住，一進門就看見房內相當髒亂，棉被床單滿是塵蟎，冰箱也積水發臭，浴缸很髒，蓮蓬頭還嚴重損壞，被分離丟在角落，更扯的是2間4人房明明同樣價格，但格局卻天差地遠，其中一房約20坪，另房卻僅9坪，將行李箱攤開後，就完全把走道佔滿了。

有民眾農曆春節入住小琉球一間民宿，發現房間髒亂、棉被床單滿是塵蟎，嚇得全家人連夜退房睡路邊。圖擷取自爆料公社
有民眾農曆春節入住小琉球一間民宿，發現房間髒亂、棉被床單滿是塵蟎，嚇得全家人連夜退房睡路邊。圖擷取自爆料公社

原po氣憤表示，他們花了萬元入住，結果全家因床單太多塵蟎，導致8人全部躺到過敏、全身紅腫發癢，入住6小時後便決定退房，但老闆卻不斷迴避、不接電話，也不出面處理，甚至住宿費一毛不退，但他們已經嚇到不敢再住，晚上9點多就趕緊退房睡路邊。

文章曝光，引起網友們熱議，有網友看完照片及原po公布的民宿店名後，才驚覺類似事件並非第一次發生。「這家很精彩呢！訂房前都沒有先做功課喔」、「根本像極了007大戰金槍客裡面的賓館！」、「這間很紅啊，上次也上過爆料，可是你還是去了」、「坐等那個什麼宮主再出來搞笑，之前那一趴真的讓人印象深刻！」。

小琉球 民宿

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