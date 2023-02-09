原本要去美國！正妹「從沒聽過台灣」 遇1事大讚：來台感到驕傲

近幾年不少外國人選擇來台灣定居，然而，一名來自丹麥的正妹Caroline表示，原本要去美國念書，但最後選擇來台灣求學，卻是因為她從來沒有聽過台灣，「根本不知道它的存在」。而來台灣之後，也發現與丹麥有許多差異，但她也直呼「對於選擇來台灣感到驕傲」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前上傳最新影片，來自丹麥的Caroline透露，父親在她年幼時，就在泰國和中國工作過，因此很羨慕父親的生活，促使她長大後也想擁有國外生活經驗。

Caroline提到，自己在15歲時，就下定決心要去美國念書，申請表單上列有15個國家，最下面一個寫著台灣，「我當時想是不是寫錯了？因為我從來沒有聽過，我根本不知道它的存在，大部分的丹麥人也都沒有聽過台灣」，好奇心驅使下，最終她選擇來台灣。

來台5個月後，Caroline發現即便她已經18歲了，台灣人仍是把她當作小孩子，試著幫她做決定，但在丹麥，他們從小就被教育要獨立，很多人18歲就搬出家裡；此外，Caroline表示，台灣人什麼問題都會去醫院，然而丹麥只有快掛掉才會去醫院；她還說，台灣是上課時數最長的國家之一，反觀丹麥則是非常重視休閒時間。