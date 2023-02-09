真的好大！「送貨機車」騎快又會鑽？ 網曝缺點：只能被迫違規

曾在街頭遇過物流業者的「送貨機車」嗎？不僅有網友直呼「哇！真的好大」，優點在於方便「鑽巷子」，也有不少人擔憂停車、安全性、法規等問題。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」上PO出一張「momo購物」的送貨機車直呼「哇！真的大機車好機車」，也有人補充這是「普通重型機車」（白牌），除了監理單位合法發牌外，一台價格大約25萬起跳，另有網友拍下黑貓宅急便、嘉里大榮等其他業者的送貨機車。

有網友好奇「停車格」該怎麼停？許多人推測，「停機車格停不下，停汽車格被開單」、「停車格停不下 ，又不能停小型車格，只因為牌色是白色的、待轉格塞不下、甚至某些橋樑的或地下道的『慢車道』也過不去，這種車隨時只能被迫違規」、「車種歧視拿掉，汽機車一視同仁，根本就不會有這些問題」。

還有人針對安全性的問題表示，「常見騎很快也會鑽進去」、「這種如果鑽車習慣了，那天新聞就會出現刮車事件了」、「等出事了，相關單位才會檢討，沒事沒事」、「人家公司都不擔心罰單了，鄉民瞎操心什麼」、「上橋直接擋爆」、「法規真的有問題，開這個我認為要有自小客的駕照」。

其他人則留言，「這麼大一台，載的貨卻不多」、「載的貨不多，但是可以進去汽車開進去危險的小巷，身為物流人員路過」、「這主要在區域內遞送小型文件保裹，比小發財、3.5頓貨車方便、機動多，對公司來說也降低成本，至於待轉、停車的問題是台灣的法規跟不上時代」。

有網友拍下黑貓宅急便的送貨機車。圖擷自路上觀察學院