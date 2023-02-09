開50嵐是財富自由保證班？網羨「賺到流湯」 加盟超硬條件曝光

台灣飲料店密集度很高，常看到路上人手一杯飲料的情景，因此飲料店也相當競爭。一名網友發現手搖飲店50嵐不論在哪裡，生意都非常好，於是相當好奇，「開50嵐是財富自由保證班嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他發現50嵐不論在鄉下或是都市，生意都非常好，即使隔壁突然開了一間網紅店，搶走一堆客人，但半年後網紅店就倒了，50嵐仍然屹立不搖，於是他不禁好奇，「如果我開一家50嵐是不是就準備財富自由了？」，引起不少網友討論。

網友紛紛表示，「以前算貴，現在CP值超高」、「50嵐已經算相對便宜了吧，一堆網紅店更貴」、「飲料界公務員」、「10年前最早加盟的那批店主都賺到流湯，不開玩笑，一堆人的房子就這樣賺來的，50嵐創造一堆千萬富翁」、「品質穩定，也會控制展店不會互打」、「在不同縣市喝連鎖店，只有50嵐味道、品質是相同的」、「我幾乎不喝手搖，但要喝一定只挑50嵐或天仁，品質穩定就是安心」、「開這麼久，競爭這麼激烈顧客還是多到炸」、「五十嵐算是撐很久的手搖品牌了。

有網友則表示，「50嵐不是你想開就開啊... 」、「加盟金蠻高的」、「現在50嵐不給加盟了」、「五十嵐好像要當店長多久，才能自己開」、「加盟主都要先當幾年員工再考試欸」、「要開請先打工，當過店長才能加盟哦！」、「50嵐開店門檻超高，不是有錢就能開的」。

有網友則認為，「南部鄉下沒有很好，我們都喝茶魔、清心、麻古」、「宜蘭沒50嵐…」、「南部競爭很強，高雄直接被麻古pk了」。