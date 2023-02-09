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女友規定他「坐著小便」覺得不被尊重 泌尿專家：反而有益處

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨女友要求他在家「坐著尿」，讓他覺得相當麻煩。示意圖／ingimage
有網友抱怨女友要求他在家「坐著尿」，讓他覺得相當麻煩。示意圖／ingimage

一般民眾家中廁所會有必備的馬桶，不會設置男性專用的小便斗，有網友抱怨女友要求他在家「坐著尿」，讓他覺得相當麻煩，不滿表示「男生天生就是要站著尿啊」。

一名男網友在PTT八卦板發文，表示每次小便時女友都會規定他坐著小便，令他感到相當困擾和不悅「真的很麻煩⋯⋯為何不能尊重男生要站著尿尿的需求？」原Po也詢問其他男網友是否也會坐著小便。

文章曝光後，引起網友紛紛留言「有在打掃廁所的都希望家裡男生坐著尿，我跟兒子們都是坐著尿，因為廁所是我在打掃的」、「坐著尿才不會馬桶蓋都是啊」、「你確定每次站著都不會滴到嘿，滴到後有馬上清理嗎」、「我也坐著尿啊，尿出來很噁心」。

義大醫院泌尿科主治醫師吳振宇曾表示，其實坐著或站著排尿都可以，若是攝護腺肥大或是排尿不順者，坐著尿的確能夠幫助降低排尿出口的壓力。據《三立新聞網》報導，加州大學泌尿外科系教授傑西（Jesse N. Mills）也曾指出，對於長時間站立有困難的男性來說，坐著小便較輕鬆之外，還可以透過腹部肌肉出力，將膀胱內的尿液排乾淨。

馬桶

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