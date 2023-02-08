快訊

拍桌咆哮又要求先出境…國安會官員機場耍官威 總統府處分曝光

PLG／找回熱情與觀眾是主因 林書豪預告12日鋼鐵人首秀

BBC記者全程目擊…我搜救隊援土耳其強震 2445萬人「看見台灣」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓式料理很難吃？ 內行人點出1致命敗筆：看吃播節目就知道了

聯合新聞網／ 綜合報導
韓式料理。 示意圖／ingimage
韓式料理。 示意圖／ingimage

每個人喜愛的料理口味都不同，有人喜歡以生食為主的日本料理，也有人偏好酸酸辣辣的泰式料理。然而，一名網友在網路上發文，詢問大家「韓國食物到底有多難吃？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出其實不難吃，只是種類實在太少了。

昨（7）日一名網友在PTT上以「韓國食物到底有多難吃？？」為題發文，原PO透露曾經聽過不少人形容韓國食物是廚餘，而且頻率遠比吐嘈英國食物還要高，而原PO表示英國食物據說已經很難吃了，「要超越英國也是很厲害，韓國食物到底有多難吃，怎麼鄉民每個都在說韓國食物難吃，韓國人知道自己吃的食物很難吃嗎？有掛？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「韓式料理都很像廚餘」、「說真的蠻難吃的，還沒吃到真心覺得好吃的食物」、「韓式炸雞真的夭壽難吃」、「韓國只有辣，其他味道完全垃圾」、「都是重口味的，只有久久吃一次可以」。

也有網友認為很好吃，「我吃過韓國人開的小店都還不錯」、「去過韓國三次，除了生章魚不敢吃，還沒碰過難吃的地雷」、「韓國烤肉很好吃」、「不難吃啊，有些還蠻好吃的」、「雪濃湯、豬骨湯、一隻雞、韓式冷麵，這些都還行」。

有內行人提到致命缺點其實是種類太少，「覺得沒有到很難吃，但是種類是真的少，看他們吃播永遠都是那幾樣」、「樣式少加上烹調方式單調，不是全部丟一鍋煮熟，就是丟一鍋拌在一起」、「吃來吃去都那幾味」、「不會難吃，但就是很單調」。

PTT 吃播

延伸閱讀

他分享饗食天堂吃法「狂吃這道」 鄉民吐槽笑瘋：你煮的嗎？

學生坐博愛座補眠！大嬸狂鬧逼讓位 黑帽男跪求「別再吵了」

捷運這站太優秀！人生出口一條龍服務？網笑：結婚生死全搞定

郵局寄包裹老實交代「有這張紙」被加收錢 網驚：長知識了

相關新聞

只賣14天！21世紀 X Mister Donut「情人節烤雞餐」加送甜甜圈兌換券，2人分食好浪漫

情人節吃烤雞嗎？2/14將迎來情人節，21世紀攜手Mister Donut推出限時「情人節烤雞餐」，就連價格也甜甜，不僅吃得到多汁烤雞、酥脆炸雞，另外加贈Mister Donut兌換券。完美的一餐就要

最快月底開幕！ 台中屋馬燒肉進軍火鍋界 新品牌「涮屋馬」落腳惠中路

最快月底開幕！ 屋馬新品牌「涮屋馬」招牌已掛上 落腳台中惠中路

日本貓咪生吐司推「兔兔餐包」快閃！爆漿卡士達配台灣燈會超應景

日本超人氣貓咪生吐司「Neko Neko Shokupan」配合今年史上最大規模的台灣燈會推出「兔兔餐包」啦！爆漿卡士達醬超好吃，即日起進駐台北市政府一樓大廳，推薦民眾欣賞燈會時不妨經過嚐鮮看看囉！

一年調漲兩次！ 台南「邱家小卷米粉」宣布3/1起漲價 每碗110元

漲價了！ 台南「邱家小卷米粉」3/1起 調漲10元

情人節到！摩斯推「單身點心組」 獨享鯛魚燒＋冰紅茶

情人節的腳步將近，「摩斯漢堡」特別推出「甜蜜雙人組」與「多人派對組」套餐組合，同時集結甜點與咖啡，增添用餐甜蜜感。同時摩...

等了9年！基隆第一間「藏壽司」開幕9折　送Kitty提袋

歷經9年的等待，自2014年登台至今的「藏壽司」，終於將插旗基隆港，開設基隆首間、在台第50間門市。為慶祝新店開幕，還推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦