韓式料理很難吃？ 內行人點出1致命敗筆：看吃播節目就知道了

每個人喜愛的料理口味都不同，有人喜歡以生食為主的日本料理，也有人偏好酸酸辣辣的泰式料理。然而，一名網友在網路上發文，詢問大家「韓國食物到底有多難吃？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人指出其實不難吃，只是種類實在太少了。

昨（7）日一名網友在PTT上以「韓國食物到底有多難吃？？」為題發文，原PO透露曾經聽過不少人形容韓國食物是廚餘，而且頻率遠比吐嘈英國食物還要高，而原PO表示英國食物據說已經很難吃了，「要超越英國也是很厲害，韓國食物到底有多難吃，怎麼鄉民每個都在說韓國食物難吃，韓國人知道自己吃的食物很難吃嗎？有掛？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「韓式料理都很像廚餘」、「說真的蠻難吃的，還沒吃到真心覺得好吃的食物」、「韓式炸雞真的夭壽難吃」、「韓國只有辣，其他味道完全垃圾」、「都是重口味的，只有久久吃一次可以」。

也有網友認為很好吃，「我吃過韓國人開的小店都還不錯」、「去過韓國三次，除了生章魚不敢吃，還沒碰過難吃的地雷」、「韓國烤肉很好吃」、「不難吃啊，有些還蠻好吃的」、「雪濃湯、豬骨湯、一隻雞、韓式冷麵，這些都還行」。

有內行人提到致命缺點其實是種類太少，「覺得沒有到很難吃，但是種類是真的少，看他們吃播永遠都是那幾樣」、「樣式少加上烹調方式單調，不是全部丟一鍋煮熟，就是丟一鍋拌在一起」、「吃來吃去都那幾味」、「不會難吃，但就是很單調」。