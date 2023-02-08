好市多賣大同電鍋精裝版這價錢 他嫌「功能差又貴」不如萬用鍋引戰爭

電鍋是大部分人家中都有一台的必備廚具。一名網友卻在購物社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中指出，他發現現在傳統電鍋的價錢也要價4000出頭，售價和功能齊全的萬用鍋差不多，能使用的功能卻比不上，因此認為售價太貴。也因此引來兩方支持者互相討論。

該網友貼文表示，他看到的是2022年的精裝版大同電鍋，和一旁的智慧萬用鍋比起來價格幾乎一樣，但關鍵技術「真的是差了半個世紀」。還好他早在2007年就買了標準版的傳統電鍋，且現在「平日煮飯煮菜現在都以萬用鍋為主了」。

網友回覆中，支持使用萬用鍋的網友表示「傳統電鍋就是一個過氣廚具，會喜歡是因為情懷，還有你們自己不肯踏出舒適圈去用新款電器」、「煮飯沒有電子鍋好吃；做其他料理和用處也沒有萬用鍋或蒸爐好用」、「萬用鍋真的比電鍋好用，可以滴雞精、煮豆子類、滷豬腳、四神湯、白木耳甜湯、糯米等等⋯高壓超快」。

但也有許多人支持傳統電鍋「電鍋一鍵按下去可以煮飯蒸包子，水裡面的氯可以透過蒸氣排出來，對於老人家非常實用也安心，他們也不需要學習新的事物」、「用傳統電鍋的原因是因為廚房空間及多功能性，一個電鍋可以煮飯、燉、蒸；我用最多的就是加熱麵包、貝果、鳳梨酥、水煎包等麵製品」、「全不鏽鋼當然貴啊，你那個外表烤漆，內裡是阿魯米」。

也有人認為兩種工具用途不同，無法互相取代「IH電子鍋是透過線圈產生電磁波加熱，而且側邊也有加熱線圈，所以加熱平均，火力也比較大，電鍋就純粹在底部加熱外鍋水產生水蒸氣來蒸熟鍋內物。兩個加熱方式不一樣，使用方式也不一樣，比較哪個煮飯好吃根本沒意義」、「其實我都有：大同電鍋，象印電子鍋，IP鍋；也都在服役中」。