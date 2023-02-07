雞排賣85元挨轟「暴利沒良心」 老闆心酸揭成本：我也不願意

物價齊漲，不少餐飲、小吃店調漲餐點價格，一位雞排店老闆表示店內一份雞排賣85元，卻被一堆人罵暴利、沒良心，他心酸坦言背後的成本和原因，引起網友熱議。

一名雞排店業者在《匿名公社》發文，提到「一份賣85元，結果一堆人罵我爆利、沒良心」，他透露一片雞排進貨成本已逼進45元，加上油粉類調味人事營業成本，「我店面不用租金？員工不用吃飯？水電瓦斯不用錢？」

一位雞排店老闆表示店內一份雞排賣85元，被一堆人罵暴利、沒良心。圖擷自《匿名公社》

原Po指出因為自己加盟不到3年，歷經疫情和原物料飆漲，將所有積蓄都投入這間店仍不夠，「還厚著臉皮請老婆回娘家借錢，才有辦法繼續撐下去」，他表示現在雖然生意比較平穩，但面對不斷謾罵，讓他覺得身心都很累，也曾想乾脆放棄去外面找工作算了，「但加盟合約就是打3年，加上器具、冰箱這些貸款都還在揹，一個月光這些基本就要付出快10萬元」。

他強調，「如果現在放棄，就真的什麼都沒了，所以拜託大家，漲價真的不是我們做老闆願意的，要怪只能怪大環境」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「對客人來說，只知道花了85元，根本不管成本問題，萬物齊漲薪水不漲年代當然斤斤計較」、「辛苦你們了，加油」、「自己會買食材烹煮的人，就會知道成本，生意難做消費者也被剝皮」、「你的進價成本有點高，所以多詢問幾家吧」。