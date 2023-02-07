快訊

官員被爆料耍官威違法攜眷出境旅遊 國安會致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雞排賣85元挨轟「暴利沒良心」 老闆心酸揭成本：我也不願意

聯合新聞網／ 綜合報導
雞排示意圖。 圖／聯合報系資料照片
雞排示意圖。 圖／聯合報系資料照片

物價齊漲，不少餐飲、小吃店調漲餐點價格，一位雞排店老闆表示店內一份雞排賣85元，卻被一堆人罵暴利、沒良心，他心酸坦言背後的成本和原因，引起網友熱議。

一名雞排店業者在《匿名公社》發文，提到「一份賣85元，結果一堆人罵我爆利、沒良心」，他透露一片雞排進貨成本已逼進45元，加上油粉類調味人事營業成本，「我店面不用租金？員工不用吃飯？水電瓦斯不用錢？」

一位雞排店老闆表示店內一份雞排賣85元，被一堆人罵暴利、沒良心。圖擷自《匿名公社》
一位雞排店老闆表示店內一份雞排賣85元，被一堆人罵暴利、沒良心。圖擷自《匿名公社》

原Po指出因為自己加盟不到3年，歷經疫情和原物料飆漲，將所有積蓄都投入這間店仍不夠，「還厚著臉皮請老婆回娘家借錢，才有辦法繼續撐下去」，他表示現在雖然生意比較平穩，但面對不斷謾罵，讓他覺得身心都很累，也曾想乾脆放棄去外面找工作算了，「但加盟合約就是打3年，加上器具、冰箱這些貸款都還在揹，一個月光這些基本就要付出快10萬元」。

他強調，「如果現在放棄，就真的什麼都沒了，所以拜託大家，漲價真的不是我們做老闆願意的，要怪只能怪大環境」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「對客人來說，只知道花了85元，根本不管成本問題，萬物齊漲薪水不漲年代當然斤斤計較」、「辛苦你們了，加油」、「自己會買食材烹煮的人，就會知道成本，生意難做消費者也被剝皮」、「你的進價成本有點高，所以多詢問幾家吧」。

雞排 漲價 小吃

延伸閱讀

「媽媽怕你餓」！他下班回家打開冰箱超崩潰 網傳授應對絕招

他質疑「雞排+珍奶50元」有影嘸？網狂曬回憶嘆：台灣錢淹腳目

太扯！吃雞排也要財富自由 網抱怨派克雞排「漲到95元」

「大辣雞排」紅通通…她抱怨店家整人 網追問店址：這是極品

相關新聞

雞排賣85元挨轟「暴利沒良心」 老闆心酸揭成本：我也不願意

物價齊漲，不少餐飲、小吃店調漲餐點價格，一位雞排店老闆表示店內一份雞排賣85元，卻被一堆人罵暴利、沒良心，他心酸坦言背後的成本和原因，引起網友熱議...

捷運這站太優秀！人生出口一條龍服務？網笑：結婚生死全搞定

有位網友在臉書社團路上觀察學院，分享了某捷運站出口資訊的照片，有個地標「終身大事」，網友笑稱「1號出口出來談談我們的終身大事」，卻有人發現新亮點。

補班日讓全網超憂鬱 他怨喊：今年6個週末都只休1天

年假過完馬上就要補班，讓許多上班族哀嚎「沒有休息」，今年因應連續假期調整，總共有6個週六要補班，日前就有網友抱怨「因為補班日的關係，我只有休息一天，這讓我覺得有休假跟沒休假是一樣的，導致我超級不想上班」。

公司不准點外送 員工餐照片曝光網驚：像廚餘一樣

有些公司的員工福利包含員工午餐，不過日前一名上班族抱怨，公司越來越小氣，累了一整個上午，看到午餐只剩下「肉末炒麵」，而且公司也不准員工自己叫外送或帶午餐，讓她氣炸喊「吃得越來越厭世，朋友都說這是豬飼料嗎？」

她網購卻「被塞零錢」？原來是賣家自以為超前部署 過來人氣炸：沒禮貌！

超前部署？日前一名女網友在知名購物網站下單，但收到包裹後卻發現「被塞了一袋零錢」，而整單缺少的商品正是一袋零錢的價值，讓她懷疑賣家強行替她「退貨」，超誇張作法引起網友砲轟，不少人直呼賣家沒禮貌！

她和男友親熱時下體飄怪味 隔天掉出一物嚇傻「在體內1個多月」

使用衛生棉條好處多，除不容易外漏經血，亦方便進行水上活動，但緊記定時從下體拔出！台灣有女生於討論區發文分享1段嚇人經歷，指出她來經期習慣使用衛生棉條，日前她與男友親熱時嗅到下體有很奇怪的氣味，翌日早上肚子還一陣陣絞痛，她立即去廁所蹲馬桶，不出一會下體掉出一大塊「膨脹棉條」，她推算塞棉條的時間後，崩潰地指出「它已經在我身體裏待了1個多月」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦