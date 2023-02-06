補班日讓全網超憂鬱 他怨喊：今年6個週末都只休1天

年假過完馬上就要補班，讓許多上班族哀嚎「沒有休息」，今年因應連續假期調整，總共有6個週六要補班，日前就有網友抱怨「因為補班日的關係，我只有休息一天，這讓我覺得有休假跟沒休假是一樣的，導致我超級不想上班」。

一名網友在PTT發文表示，因為補班日的關係，上週只有休假一天，導致感覺「有休週末跟沒有休假是一樣的」，最後讓他上班超厭世，非常不想上班，不過他又不想要請假導致薪水減少，因此好奇問大家「可不可以裝病請假，至少有半天薪水。有沒有今天（6日）超級不想上班的八卦？」

同樣不想上班的網友，也在PTT哀嚎「連假一開工就要補班，整個人感覺都不好了。週休一日根本沒有休息，想想今年還有好幾個這樣的補班日，就覺得好鬱悶，這就是底端社畜的悲哀嗎？」

貼文曝光後，引發許多人回應「裝病請病假」、「我覺得真的不用補班，彈性放就放，一年又沒幾天」、「多一個週六要上班很有感」、「可以用自己的特休請假」、「學我阿，課長不給請特休，我就果斷離職」、「同樣感到悲哀，我看這個月禮拜六應該都要出來上班了，不是補班就是加班」。