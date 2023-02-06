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公司不准點外送 員工餐照片曝光網驚：像廚餘一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友貼出自己公司的員工餐，只有肉末跟幾口飯。圖擷自Dcard
一名網友貼出自己公司的員工餐，只有肉末跟幾口飯。圖擷自Dcard

有些公司的員工福利包含員工午餐，不過日前一名上班族抱怨，公司越來越小氣，累了一整個上午，看到午餐只剩下「肉末炒麵」，而且公司也不准員工自己叫外送或帶午餐，讓她氣炸喊「吃得越來越厭世，朋友都說這是豬飼料嗎？」

一名網友在Dcard以「公司午餐爛到厭世」為題，指出自己的公司越來越小氣，員工午餐從一開始的兩菜一肉，演變到肉塊配一菜，最後只有肉末炒麵， 甚至連肉末都沒有，只剩下大約一個拳頭的飯量，讓她直呼「越來越不想吃」。

一名網友貼出自己公司的員工餐，只有拳頭大小的飯量，沒有配菜。圖擷自Dcard
一名網友貼出自己公司的員工餐，只有拳頭大小的飯量，沒有配菜。圖擷自Dcard

原PO表示，雖然員工不用出餐費，但是份量越來越少，大部分的人都吃不飽，只能自己帶食物去吃，公司也規定不能叫外送，員工也無法離開工作崗位去買飯，所以每天她都被朋友嘲笑「妳的員工餐是豬飼料嗎？」文末，她抱怨「公司都要求員工不能點外送了，要給人吃飽是最基本的吧，要馬跑又要馬不吃草」。

文章曝光後，許多網友直言「真的有夠像廚餘，是不是看員工好欺負」、「比國軍還差，真的不行」、「妳不孤單，我的員工餐還要繳餐費，雖然價格不高，但只有一顆滷蛋、一點點青菜、豆乾跟白飯」、「還不能叫外送真的有點慘，只能自己帶東西吃了！不然就上班前或下班後多吃點」、「好扯，我寧願自己出午餐費，也不要吃這種看起來真的像廚餘的東西，而且公司為什麼禁止點外送？」、「員工也不是廚餘桶吧，看那些菜色真的很沒有食慾」、「妳們員工餐超像吃剩的，不如買便當」、「如果這在國軍，真的連狗都不吃，我直接倒廚餘桶」。

廚餘 外送 便當

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