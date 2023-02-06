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她網購卻「被塞零錢」？原來是賣家自以為超前部署 過來人氣炸：沒禮貌！

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人愛用線上購物渠道，但也因此發生不少網路購物糾紛；圖為超商取貨示意圖。圖／報系資料照
許多人愛用線上購物渠道，但也因此發生不少網路購物糾紛；圖為超商取貨示意圖。圖／報系資料照

超前部署？日前一名女網友在知名購物網站下單，但收到包裹後卻發現「被塞了一袋零錢」，而整單缺少的商品正是一袋零錢的價值，讓她懷疑賣家強行替她「退貨」，超誇張作法引起網友砲轟，不少人直呼賣家沒禮貌！

原PO在Dcard發文分享超誇張事件，日前她透過蝦皮網購，收到包裹拆封後竟發現賣家在裡面放了「一小包30元零錢」，包裹裡也未附上紙條說明，正當她納悶時，她對照購買清單「找到一項30元商品」，逐一比對後才終於確認，原來賣家沒有出貨該商品，反而直接塞30元零錢等於要「退貨」。

雖然賣家在包裹裡多放了一樣商品似乎作為補償，但她反覆確認與賣家的溝通紀錄後，確認只有出貨通知，對於賣家未事先溝通就「強行退貨」的做法，原PO還是相當傻眼。

女網友收到賣家寄來「一袋零錢」，發現數目正好與賣家沒出貨的商品價值相同，不禁懷疑是被「強行退貨」了。圖／取自Dcard
女網友收到賣家寄來「一袋零錢」，發現數目正好與賣家沒出貨的商品價值相同，不禁懷疑是被「強行退貨」了。圖／取自Dcard

原PO坦言「如果我是為了那件商品才下單的，大概會氣炸」，許多網友看了也為她大抱不平，紛紛留言狂飆，「要這麼難相處？這種事都要事先講一下吧，沒禮貌！」、「不管是不是湊免運，買家買什麼就應該要寄什麼吧，沒有貨了要通知是基本啊⋯」、「我真的懂，當初為了買一個小東西才湊的單，結果整箱東西沒有我最想要的商品，賣家沒事先告知我，也沒經過我同意直接出貨，對我來說其餘東西等同垃圾，我真的氣炸」。

也有資深網友給建議，勸原PO趕快「退貨+檢舉」，「我記得蝦皮以前有規定不能在包裹裡放錢，現在不知道還有沒有這個規定，因為以前還沒有那些手續費的時候，很多人會用蝦皮寄免費包裹給別人，再把商品的錢放在包裹裡」。

Dcard 網購 蝦皮購物

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