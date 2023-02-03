尷尬！她誤把女廁「門擋」當掛勾 還嗆：為什麼設計這麼高

這廁所裝設的到底是掛勾還是門擋？有女網友日前至南港車站上廁所，掛包包時驚覺「到底為什麼掛勾要設計這麼高」，不過此文一出，網友紛紛糾正「是門擋」，CITYLINK南港店行銷部也對此回應未設置掛勾的原因在於，廁所門板材質較薄、承重壓力有限，為了顧客行李安全，建議放在廁所內檯面。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，本人身高167公分，但位於南港車站A棟3樓的女廁，她直呼「到底為什麼掛勾要設計這麼高」，更笑稱「彷彿在嘲笑我的包太低配沒資格上掛」，或是另類提醒別遺落隨身物品，另表示「若它真有其他特殊作用，先跟這些假掛勾們獻上十二萬分歉意」。

對此，許多網友紛紛回應那是「門擋」，「其實就只是門擋，別想太多」、「它就故意這麼高，不讓你們掛東西上去」、「門檔嘲笑的，應該不是身高」，不過也有人表示「哈哈哈我也以為拿來放包包耶」、「我以前都墊腳尖掛包包，想說為什麼要用這麼高」、「真的！我153，當初要掛包包的時候也驚嚇到」。

據《三立新聞網》報導，致電詢問CITYLINK南港店，行銷部回應「此為廁所門擋，高度為約230公分，因擔心門打開時衝撞到顧客以及顧客誤用吊掛，才安裝到高處」，至於廁所未設置掛勾，原因為「門板材質較薄，承重壓力有限，為確保顧客行李安全，建議顧客可以將物品放在廁所內檯面」，本次收到顧客的指教「商場已經啟動商場物業管理小組加以評估未來加裝掛勾及限重提醒的可能性」。