快訊

獨／桃捷收炸彈恐嚇信 目的為阻瑞士參訪團來台

月經愛愛更易高潮是真的！性學博士許藍方授「性高潮秘訣」3關鍵

緬甸政變兩年：專訪被軍方性侵的記者

借6歲兒玩手機突收3萬元外送帳單 鄉民酸爆：家長要檢討

聯合新聞網／ 綜合報導
現代許多家長會讓幼兒滑手機，不過一不注意可能就發生悲劇。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
現代許多家長會讓幼兒滑手機，不過一不注意可能就發生悲劇。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

美國密西根州一名父親在照顧6歲兒子時，將手機交給兒子使用，睡前卻出現大量外送員上門，這才發現是兒子以他的帳號訂餐，帳單約1000美元（約新台幣3萬元）。PTT網友不但不同情，反而直呼「家長自己也要檢討啦，下次不要再用手機教兒子了」。

美國一名父親凱斯(Keith Stonehouse)因為妻子妻子克莉絲汀(Kristyn)外出，當日獨自在家照顧6歲兒子，他在睡前將手機交給兒子玩遊戲，想不到突然有數名外送員上門送餐，經確認才得知是兒子利用他的手機點餐，包含辣起司薯條、雞肉三明治、冰淇淋、披薩，帳單共約1000美元。

對此「悲劇事件」，PTT網友紛紛留言「還好吧，可以吃，吃不完放冰箱，拿去斗內才真的會崩潰」、「真不懂怎麼敢給小孩用自己手機，去買一台過季的平板給他就好了」、「跟台灣有些路人一樣，手機放給小孩玩」、「這個比手機遊戲好玩」、「我也覺得奇怪為什麼叫外送最後一關付錢不用驗證」。

還有網友留言「還會教導正確觀念耶 ，反觀台灣」、「1000美，美國3天就賺到了吧，反觀台灣，打到你以後對點餐有恐懼」、「在台灣的話一定是去跟店家或平台吵」。

PTT 美國 手機 外送員

延伸閱讀

別再給婆家鑰匙了！人妻與尪出國玩 小姑趁機帶男友住3天「爽躺主臥大床」

「媽媽幫你存起來」是真的！ 她突收從小到大所有紅包樂壞

壽司郎後換超商！日本女店員櫃臺前漏尿、口香糖黏鏡子 網友怒譙：索賠啦

50元買到8雞塊！麥當勞迎春「1代碼」鄉民推：比早餐店便宜

相關新聞

借6歲兒玩手機突收3萬元外送帳單 鄉民酸爆：家長要檢討

美國密西根州一名父親在照顧6歲兒子時，將手機交給兒子使用，睡前卻出現大量外送員上門，這才發現是兒子以他的帳號訂餐，帳單約1000美元（約新台幣3萬元）。PTT網友不但不同情，反而直呼「家長自己也要檢討啦，下次不要再用手機教兒子了」。

確診後遺症最不舒服是什麼？ 過來人曝這兩情況：快崩潰

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各國也紛紛降級並解除口罩限制，有網友確診過後不斷地咳嗽，讓他覺得有點煩，也好奇想知道有感染過的人認為最不舒服的後遺症是什麼，不少過來人都直指兩種情形最困擾。

寒流冷翻！漁港驚見正妹脫到剩「比基尼」 影片曝光全場心疼

日前受到寒流影響，全台氣溫明顯下降，許多民眾外出時都穿上超厚保暖衣物，甚至在室內也包緊緊。然而，臉書粉專「將軍漁港馬沙南海鮮」上月底分享一段影片，可以看見夜市一名女子只穿比基尼和高跟鞋，貼文曝光後也掀起討論，有網友心疼表示「冷成這樣，真的辛苦了！」

只有長輩才會吃？他點名「1食物」年輕人不愛 老饕崩潰：真外行

隨著年齡增長，喜歡吃的食物或口味會有所改變。近日一名網友PO文表示，某些食物一聽就覺得只有長輩愛吃，例如大黃瓜、雪裡紅、秋葵、菱角等，其中原PO更點名年輕人不喜歡...

美軍女飛官來台找妹妹 驚呼台灣這點「太危險」：不能常來

台灣美食揚名國際，更吸引許多外國觀光客前來朝聖。一對美國姐妹花，姊姊Abby在日本沖繩擔任美軍飛官，妹妹Hannah則在台灣讀書，近日台灣國門開放Abby也來台找Hannah玩，兩人吃遍台灣美食，讓Abby驚呼「得限制來台次數，不然．．．

她交男友條件「用安卓手機先淘汰」網：先說妳拿蘋果有沒有分期

很多人瘋蘋果手機，覺得拿著蘋果就是高人一等。有位網友分享他和一位女生的聊天內容，女生稱挑男友條件是「用安卓的第一個淘汰」，還稱很丟臉，讓他大傻眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。