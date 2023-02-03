借6歲兒玩手機突收3萬元外送帳單 鄉民酸爆：家長要檢討

美國密西根州一名父親在照顧6歲兒子時，將手機交給兒子使用，睡前卻出現大量外送員上門，這才發現是兒子以他的帳號訂餐，帳單約1000美元（約新台幣3萬元）。PTT網友不但不同情，反而直呼「家長自己也要檢討啦，下次不要再用手機教兒子了」。

美國一名父親凱斯(Keith Stonehouse)因為妻子妻子克莉絲汀(Kristyn)外出，當日獨自在家照顧6歲兒子，他在睡前將手機交給兒子玩遊戲，想不到突然有數名外送員上門送餐，經確認才得知是兒子利用他的手機點餐，包含辣起司薯條、雞肉三明治、冰淇淋、披薩，帳單共約1000美元。

對此「悲劇事件」，PTT網友紛紛留言「還好吧，可以吃，吃不完放冰箱，拿去斗內才真的會崩潰」、「真不懂怎麼敢給小孩用自己手機，去買一台過季的平板給他就好了」、「跟台灣有些路人一樣，手機放給小孩玩」、「這個比手機遊戲好玩」、「我也覺得奇怪為什麼叫外送最後一關付錢不用驗證」。

還有網友留言「還會教導正確觀念耶 ，反觀台灣」、「1000美，美國3天就賺到了吧，反觀台灣，打到你以後對點餐有恐懼」、「在台灣的話一定是去跟店家或平台吵」。