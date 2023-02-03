確診後遺症最不舒服是什麼？ 過來人曝這兩情況：快崩潰

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各國也紛紛降級並解除口罩限制，有網友確診過後不斷地咳嗽，讓他覺得有點煩，也好奇想知道有感染過的人認為最不舒服的後遺症是什麼，不少過來人都直指兩種情形最困擾。

這名網友在PTT透露自己確診後常常咳嗽，而且是沒來由的咳，也不知道要咳到什麼時候，「整體來說是輕症沒什麼大問題」，但他也說身邊有感染過的朋友表示會胸悶不舒服，似乎後遺症還蠻嚴重的，讓原PO不禁想問「確診後覺得最不舒服的後遺症是什麼？」

不少人透露自己的後遺症，「腸胃變差，瘋狂放屁+拉肚子，報銷好幾條內褲」、「覺得體力有點變差」、「生理期來了一個月，吃紅棗葡萄乾吃到快吐了」、「完全沒後遺症」、「變冷的時候會呼吸不到空氣」、「鼻塞過敏半夜沒辦法睡覺」、「喉嚨非常敏感，天氣只要忽冷忽熱就感冒了」、「嗅覺失去一半沒回來」、「有一陣子狂掉髮，超害怕禿頭」。

多數人表示喘、咳嗽是最常見的，「喘啊，二個多月才改善」、「心肺變差，容易喘」、「很容易喘，但是看中醫吃中藥兩週就好了」、「睡覺都咳醒，突然有鼻子過敏」、「狂咳，稍微吸氣大口一點就開始乾咳，崩潰」、「已經咳了一個多月，有人知道怎麼改善嗎？」、「10月初咳到現在」、「夜咳跟鼻塞，超難睡」。