快訊

胡歌神秘妻身分起底 「花350萬學化妝吸引他」內幕曝光

乙武洋匡又交新女伴！友人透露受歡迎2關鍵「傳訊立刻就回」

林奕華終於就任副市長 藍營甘願被罵月餘 朱立倫有3大盤算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確診後遺症最不舒服是什麼？ 過來人曝這兩情況：快崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都認為喘和咳嗽是確診後最常見也最困擾的兩種情形。 示意圖／ingimage
不少人都認為喘和咳嗽是確診後最常見也最困擾的兩種情形。 示意圖／ingimage

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各國也紛紛降級並解除口罩限制，有網友確診過後不斷地咳嗽，讓他覺得有點煩，也好奇想知道有感染過的人認為最不舒服的後遺症是什麼，不少過來人都直指兩種情形最困擾。

這名網友在PTT透露自己確診後常常咳嗽，而且是沒來由的咳，也不知道要咳到什麼時候，「整體來說是輕症沒什麼大問題」，但他也說身邊有感染過的朋友表示會胸悶不舒服，似乎後遺症還蠻嚴重的，讓原PO不禁想問「確診後覺得最不舒服的後遺症是什麼？」

不少人透露自己的後遺症，「腸胃變差，瘋狂放屁+拉肚子，報銷好幾條內褲」、「覺得體力有點變差」、「生理期來了一個月，吃紅棗葡萄乾吃到快吐了」、「完全沒後遺症」、「變冷的時候會呼吸不到空氣」、「鼻塞過敏半夜沒辦法睡覺」、「喉嚨非常敏感，天氣只要忽冷忽熱就感冒了」、「嗅覺失去一半沒回來」、「有一陣子狂掉髮，超害怕禿頭」。

多數人表示喘、咳嗽是最常見的，「喘啊，二個多月才改善」、「心肺變差，容易喘」、「很容易喘，但是看中醫吃中藥兩週就好了」、「睡覺都咳醒，突然有鼻子過敏」、「狂咳，稍微吸氣大口一點就開始乾咳，崩潰」、「已經咳了一個多月，有人知道怎麼改善嗎？」、「10月初咳到現在」、「夜咳跟鼻塞，超難睡」。

PTT 新冠肺炎 咳嗽

延伸閱讀

防疫險理賠 本月恐再飆升

染髮會致癌或促進掉髮嗎？會愈染愈白？ 醫授健康染髮5撇步，培養逆齡頭皮

拚新冠肺炎降級 同步國際解除緊急狀態？王必勝：5月有重大改變

整理包／各國新冠「降級」有何影響？中美日韓入境新規一次看

相關新聞

確診後遺症最不舒服是什麼？ 過來人曝這兩情況：快崩潰

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各國也紛紛降級並解除口罩限制，有網友確診過後不斷地咳嗽，讓他覺得有點煩，也好奇想知道有感染過的人認為最不舒服的後遺症是什麼，不少過來人都直指兩種情形最困擾。

寒流冷翻！漁港驚見正妹脫到剩「比基尼」 影片曝光全場心疼

日前受到寒流影響，全台氣溫明顯下降，許多民眾外出時都穿上超厚保暖衣物，甚至在室內也包緊緊。然而，臉書粉專「將軍漁港馬沙南海鮮」上月底分享一段影片，可以看見夜市一名女子只穿比基尼和高跟鞋，貼文曝光後也掀起討論，有網友心疼表示「冷成這樣，真的辛苦了！」

只有長輩才會吃？他點名「1食物」年輕人不愛 老饕崩潰：真外行

隨著年齡增長，喜歡吃的食物或口味會有所改變。近日一名網友PO文表示，某些食物一聽就覺得只有長輩愛吃，例如大黃瓜、雪裡紅、秋葵、菱角等，其中原PO更點名年輕人不喜歡...

美軍女飛官來台找妹妹 驚呼台灣這點「太危險」：不能常來

台灣美食揚名國際，更吸引許多外國觀光客前來朝聖。一對美國姐妹花，姊姊Abby在日本沖繩擔任美軍飛官，妹妹Hannah則在台灣讀書，近日台灣國門開放Abby也來台找Hannah玩，兩人吃遍台灣美食，讓Abby驚呼「得限制來台次數，不然．．．

她交男友條件「用安卓手機先淘汰」網：先說妳拿蘋果有沒有分期

很多人瘋蘋果手機，覺得拿著蘋果就是高人一等。有位網友分享他和一位女生的聊天內容，女生稱挑男友條件是「用安卓的第一個淘汰」，還稱很丟臉，讓他大傻眼。

為何台灣人不流行騎腳踏車？內行分析2點：真的不適合

平日有些人上課、上班會租借腳踏車通勤，假日則會騎腳踏車運動、郊遊，但多數台灣人的日常仍以機車、汽車為主要交通工具。一名網友就好奇，為何台灣人不流行騎腳踏車，文章曝光，有內行人就分析兩點因素．．．

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。