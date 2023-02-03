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寒流冷翻！漁港驚見正妹脫到剩「比基尼」 影片曝光全場心疼

聯合新聞網／ 綜合報導
長髮女子脫到只剩藍色比基尼。圖擷自將軍漁港馬沙南海鮮
長髮女子脫到只剩藍色比基尼。圖擷自將軍漁港馬沙南海鮮

日前受到寒流影響，全台氣溫明顯下降，許多民眾外出時都穿上超厚保暖衣物，甚至在室內也包緊緊。然而，臉書粉專「將軍漁港馬沙南海鮮」上月底分享一段影片，可以看見夜市一名女子只穿比基尼高跟鞋，貼文曝光後也掀起討論，有網友心疼表示「冷成這樣，真的辛苦了！」

臉書粉專「將軍漁港馬沙南海鮮」上月29日貼出一段影片，當天全台受到寒流影響，不少縣市的氣溫都掉到10度以下。不過，畫面中的長髮女子原本身穿黑色長袖上衣和牛仔褲，但她不久後卻突然在芭樂攤前脫下身上衣物，只剩藍色比基尼跟白色高跟鞋，和一旁穿著厚重衣物的人形成強烈對比。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「冷成這樣，真的辛苦了」、「真不知道這種天氣衣服脫成這樣賣芭樂，冷到要死一場又能賺多少錢…值得嗎？」、「辛苦了，不是當事者無法感受當下心情，請大家多一點同理心，社會會更和諧，加油」、「辛苦了，錢很難賺，要注意保暖」、「直接來我這上班吧！不用脫衣服脫褲子，重點待人親切就好」、「這回去應該會流鼻涕吧！辛苦了」。

也有網友開玩笑提到，「我真不明白，為什麼會有這樣違反風俗習慣的生意手法？不禁要問：道德在哪裡？尊嚴在哪裡？地址在哪裡？」、「太惡劣了，我們快去用新台幣下架」、「如果已婚，請穿好妳的衣服，這是對妳丈夫的尊重；如果未婚，也穿好衣服，這是對妳自己的尊重；如果是出來賣的，請說明價格和服務，這是對消費者的尊重；如果不賣只是為了吸引眼球，請妳再穿少一點，我看不夠清楚」。

將軍漁港 高跟鞋 比基尼 寒流 保暖 夜市

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