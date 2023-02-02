為何台灣人不流行騎腳踏車？內行分析2點：真的不適合

平日有些人上課、上班會租借腳踏車通勤，假日則會騎腳踏車運動、郊遊，但多數台灣人的日常仍以機車、汽車為主要交通工具。一名網友就好奇，為何台灣人不流行騎腳踏車，文章曝光，有內行人就分析兩點因素。

該名網友在PTT上以「為啥台灣人不流行騎腳踏車」為題發文，他表示許多歐美國家及日本的民眾都蠻喜歡騎腳踏車的，反觀台灣人卻比較愛使用機車、汽車等交通工具，讓他好奇「為何台灣人不流行？」。

文章曝光，引起網友們熱議，不少人透露過去有段時間騎腳踏車也曾在台灣流行，「幾年前台灣流行過啊，只是被開車的嚇過」、「10年前流行的時候到處去騎自行車道」、「小折以前流行過」、「十年前曾經很夯」。

有人就分析主要可分為兩個因素，第一是台灣氣候太濕熱。「太濕熱，夏天騎一下馬上爆汗，這樣去上班？」、「容易有午後雷陣雨確實麻煩」、「溼熱的氣候，騎沒幾分鐘就噴汗，當運動可以，當交通工具就算了」、「氣候問題吧，不是冷爆就是熱爆，還一直下雨」。

但有更多人認為，台灣交通環境差才是主因。「台北已經不算好騎了，到外縣市根本就是障礙賽等級」、「冬冷夏熱、潮濕難受、道路規劃糟、交通爛危險、空氣差、機車噪音…台灣不適合騎車」、「容易被路殺，還會吸別人排氣管」、「沒有友善的騎車環境」。