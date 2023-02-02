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她交男友條件「用安卓手機先淘汰」網：先說妳拿蘋果有沒有分期

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為蘋果手機示意圖，非新聞當事人。記者余承翰攝影／報系資料照
圖為蘋果手機示意圖，非新聞當事人。記者余承翰攝影／報系資料照

很多人瘋蘋果手機，覺得拿著蘋果就是高人一等。有位網友分享他和一位女生的聊天內容，女生稱挑男友條件是「用安卓的第一個淘汰」，還稱很丟臉，讓他大傻眼。

原po在爆廢公社2館分享一張對話截圖， 聊到交男友條件，女生表示用安卓的先淘汰，男生不解，女生稱拿男生安卓手機很醜很噁，走在一起很丟臉，「他們還超愛說買蘋果盤，你知道這像啥嗎？像一個三級貧戶笑富二代窮得只剩下錢。」

這番歧視言論，不少人拳頭硬了，「還好，我都用安卓所以不會認識到這種女人，好險」、「各有所好吧 但她說這種話更噁心」、「先說說妳的手機是不是綁36個月分期付款」、「會講這種話的是小89妹吧」、「銀行户頭沒錢拿蘋果有啥用」、「這樣算不算台女我是不知道，但這跟教養，修養，涵養，人品有關，這女生肯定智商2G」。

也有人好哀怨，「我拿14pro max 256g，單身又是怎麼一回事」、「我拿安卓但是我有一台30萬的腳踏車」、「用安卓但開法拉利的行嗎？或是用蘋果但是開VIOS可以嗎？」。

不少人挺安卓，「兩種都用過，覺得還是比較習慣安卓，所以就用安卓到現在了」、「我覺得OPPO很好用」、「我用安卓，說實話...不是沒錢用，只是蘋果介面真的用不習慣」、「一直以來用安卓系統手機，要越獄太麻煩」。

也有人覺得蘋果真的好用，「蘋果軟體使用上的通暢度確實真的就是比安卓好用啊！」、「可是蘋果很耐摔欸」、「窮人用蘋果啊...一支可以用很久又不容易壞蘋果真的是省錢機，計畫通」。

蘋果 手機

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