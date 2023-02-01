炸一個港口封鎖大陸？ 財經網美被酸爆「超越義和團的等級」

近期台海局勢緊張，各界紛紛猜測大陸武統台灣的可能性提高，有財經網美稱號的胡采蘋提出不同看法，認為可以炸掉對方一個港口反制大陸。言論一出引起議論，有網友認為不切實際「這已經超越義和團的等級了」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文，她認為不是只有大陸可以封鎖台灣，台灣照樣可以把對岸「弄得哇哇叫」。胡采蘋指出，疫情期間只要深圳鹽田港、浙江寧波港被封鎖，整個大陸股市就會下跌，「進出口貿易凍結，外國物資進不來，加工品出不去」。

她進一步指出，港口塞港，陸路運輸就會跟著混亂，很快內陸供給也會出問題，這就是過去3年在大陸港口的實況。而陸路運輸成本高昂，物資想先運到俄羅斯再送進大陸是不可能的，胡采蘋直言陸運「根本沒辦法取代海運」。

胡采蘋話鋒一轉，她認為不是只有大陸可以封鎖台灣，台灣只要鎖定鹽田、寧波、上海、廈門這些港口騷擾即可，不需要全炸，「只要炸一個，其他全部都會癱瘓」。

最後胡采蘋提到，台灣雖然國土面積不大、但海岸線長，大陸的海岸線相比國土來說不長卻要負責供應14億人用度，全國上下倚靠東南沿岸，「誰比較好封鎖還真的不一定」。

貼文曝光後引起網友討論，有人就「海岸線長短」打臉，他指出大陸總海岸線3萬2000公里、台灣僅1500公里，不論從哪個層面看兩者都相差數十倍，能說出大陸海岸線更短、容易封鎖，「這得多不要臉」。

另外炸大陸一個港口封鎖全境的言論也引來批評，「防守都來不及了，要怎麼主動出擊？」、「守都不夠了還封鎖對面」、「這已經超越義和團的等級了」、「讓我想起清朝末年…」、「現實打不贏，嘴砲可不能輸啊」。